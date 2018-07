Shining Resonance Refrain | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di martedì 10 luglio 2018) Per la prima volta la seriearriva anche su Xbox One oltre che PC, PS4 e Nintendo Switch, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostradiLa storia ruota attorno al regno di Alfheim, un tempo dominato da una forza divina chiamata Deus e popolato da draghi ed elfi. Un giorno l’entità decise di distruggere il mondo, spazzando via ogni creatura esistente, dando vita a 2 fazioni contrastanti e alla battaglia di Ragnarok. A seguito dello scontro tra le fazioni, lo spirito della divinità trovo riparo nel corpo di Yuma, un giovane inesperto in battaglia, il quale si ritroverà a padroneggiare un potere divino, tenendolo a bada grazie ad un potente amuleto donatogli dalla madre in punto di morte. Rinchiuso in una prigione e sottoposto a terribili esperimenti, ...