Sharapova | la vita di una star con tante luci e qualche ombra

leggo

: Non trovo giusto il fatto che quando voglia giocare a ping-pong la mia superstar al massimo sia @opocaj33 mentre Ri… - Simon_Forever : Non trovo giusto il fatto che quando voglia giocare a ping-pong la mia superstar al massimo sia @opocaj33 mentre Ri… -

(Di martedì 10 luglio 2018) La tennista più famosa e più glamour del mondo si racconta in un'autobiografia in cui alterna il racconto delle sue grandi vittorie sportive, i successi nel mondo dello spettacolo e le cadute inaspettate, con la squalifica per doping che l'ha bloccata per più di un anno. A tratti è stata la più forte tennista del mondo, 'Volevo vincere a tutti i costi, ...