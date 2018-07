Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta : famiglia condivide foto choc in ospedale : Shakira morta dopo aver assunto droga sconosciuta: famiglia condivide foto choc in ospedale La quindicenne, di Camborne in Cornovaglia, è morta venerdì dopo essere stata colta da numerosi arresti cardiaci a seguito dell’assunzione di una sostanza sconosciuta anche all’associazione che si battono per la diffusione delle droghe. La decisione dei genitori di diffondere la sua […] L'articolo Shakira morta dopo aver assunto droga ...