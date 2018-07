Serie B | l' appello di Kragl ai tifosi del Foggia | ' Non rubatemi l' auto nuova!'

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in Serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Serie C : Corte d'Appello accoglie reclamo - cambiano salvezza diretta e playout Video : Non c'è pace in Serie C alle prese, ancora una volta, con le decisioni della Giustizia Sportiva, nella fattispecie la 2ª Sezione della Corte Federale D’Appello, ha respinto alcuni ricorsi presentati dal Gavorrano e dal Piacenza, entrambi del girone A. I due club erano stati sanzionati il 2 maggio scorso dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarita' amministrative, a to della segnalazione effettuata dalla Covisoc con due punti di ...

Serie C : caos playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai Video : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off [Video]. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di ...