Serie A | già scattati i raduni | le sedi e le date dei ritiri

Serie A pallone 2018-2019/ Foto - Nike presenta Merlin : sarà dotato di tecnologia ACC : Nuovo pallone Serie A 2018-2019: la Nike fa vedere Merlin ai ritiri estivi dei club impegnati nella prossima stagione. La sfera sarà dotata di tecnologia ACC (All Conditions Control)(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:06:00 GMT)

Serie C nel caos : fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana - Trapani in vendita : Lucchese in confusione totale e da futuro incerto. Il presidente Grassini le quote al precedente proprietario Moriconi, che ora sta cercando partner per evitare il fallimento e rimanere in C. Due le cordate all’orizzonte: una è formata da imprenditori fiorentini e aretini, l’altra è capitanata da Pietro Belardelli. Non è stata effettuata la ricapitalizzazione e quindi arriveranno altre penalizzazioni (da 2 a 10 punti) dopo il -4 per il ...

Rocco Schiavone 2 - quando inizia? Data e anticipazioni della Serie tv con Marco Giallini : Manca ormai poco alla messa in onda di Rocco Schiavone 2, la seconda stagione dell’acclamata serie di Rai 2 con protagonista lo straordinario Marco Giallini. Casi insoluti, nuove indagini (e nuovi amori?) attendono il burbero e sarcastico vicequestore romano trapiantato ad Aosta. Andiamo a scoprire la Data di inizio e tutte le anticipazioni! Rocco Schiavone 2, quando inizia? Arriveranno a settembre le 7 nuove puntate di Rocco Schiavone 2, ...

Cristiano Ronaldo diventa una docu-Serie? Facebook corteggia il calciatore portoghese : Facebook corteggia Cristiano Ronaldo per una docu-serie di tredici puntate: Zuckerberg negozia col calciatore portoghese Cristiano Ronaldo è l’uomo più chiacchierato del momento: l’imminente addio al Real Madrid e il possibile trasferimento alla Juventus hanno fatto sì che tutti i riflettori siano puntati sull’attaccante portoghese. Nonostante l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018, CR7 ha comunque trovato il ...

Basket - mercato Serie A 2018-2019 : tutti i colpi già messi a segno ed i nuovi acquisti. Rinforzi italiani per l’Olimpia Milano : Con l’ingresso nel mese di luglio, entrano nel vivo tutte le trattative del mercato che riguarda la Serie A (e non solo). Dall’Olimpia Milano all’Alma Trieste, andiamo a vedere cosa sta succedendo tra le mura delle 16 società del nostro massimo campionato. OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE Milano Il roster della formazione campione d’Italia è praticamente al completo. Manca però un tassello importante, ed è quello del play ...

Serie B : il Foggia non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle societa' di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona [VIDEO]. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al ...

Serie B - Foggia tira un sospiro di sollievo : no retrocessione - 15 punti di penalizzazione : Era diventata un vero e proprio incubo, per dirigenti e tifosi del Foggia, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale [VIDEO] che doveva esprimersi sulle ingenti somme di denaro provenienti da attivita' illecite di evasione ed elusione fiscale, negli ultimi due campionati di Serie C, 2015/16 e 2016/17. Lo spettro della retrocessione aleggiava sul club rossonero che aveva solo una speranza, quella cioè che la penalizzazione stabilita dal TFN ...

Serie B - la Virtus Entella presenta reclamo per la sentenza sul Foggia : il comunicato : La sentenza pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplanre, nei confronti del Foggia ha portato la Virtus Entella a presentare reclamo. Il club pugliese, infatti, ha ricevuto una ...

