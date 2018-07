Senato - sull'account twitter ufficiale spuntano tre gattini : Senato, sull'account twitter ufficiale spuntano tre gattini In un post sulle attività della Commissione Affari Costituzionali dedicate alla modifica delle norme sul Terzo settore è stata utilizzata come immagine quella dei tre piccoli animali. Immediati i commenti ironici degli utenti Parole chiave: ...

Deputato commenta dichiarazione del Senatore USA sull'inefficacia delle sanzioni - : Il vice presidente della commissione parlamentare per gli affari internazionali Alexei Chepa, in un'intervista a RT, ha commentato la dichiarazione del senatore Ron Johnson, secondo cui le sanzioni ...

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Per Silvio Berlusconi confermata prescrizione per il processo sulla compravendita di Senatori : confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi, che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione.Continua a leggere

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Salvini minimizza su suoi rapporti con Parnasi e sulla cena di Giorgetti. Renzi : 'Bonafede riferisca al Senato' : L'ironia del ministro dell'Interno: 'Mi autodenuncio, ho visto una partita con Parnasi, se ha sbagliato è giusto che paghi ma non sono un magistrato'. Renzi attacca il M5s: 'Noi garantisti, loro '...

Gf - Malgioglio asfalta tutti i concorrenti. Poi sulla Pezzopane : "Più in tv che in Senato" : Finito il Gf Nip e spenti i riflettori su alcuni personaggi, a togliersi qualche sassolino dalle scarpe è Cristiano Malgioglio. Intervistato dal sito gay.it , l'opinionista ha parlato a 360° di ...

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla gestione dei flussi» - Sulla giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...