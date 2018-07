Sembrava una banale caduta in bicicletta | ma dopo una settimana il medico muore

Quando l'assessore di Milano rifiutò una casa da Parnasi : «Che figura - Sembravano i romani del film» Il ritratto di Pierfrancesco Maran : Pierfrancesco Maran , LaPresse, L'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo puntavano ad esportare il suo sistema corruttivo a Milano . È quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare ...

Governo - Tramontano : “Fico in Calabria? Sembrava Bertinotti - che non ha fatto una bella fine”. E sbotta con Furfaro : “Roberto Fico e la sua visita alla Piana di San Ferdinando? Ha cercato di mettere una pezza a tutte le anime di sinistra del M5s. A me ha ricordato molto Bertinotti, che non ha fatto una bella fine”. Sono le parole del giornalista Salvatore Tramontano, nel corso de L’Aria che Tira Estate, su La7. “Non so se sia vero” – continua – “ma mi hanno raccontato che inizialmente Fico avrebbe dovuto fare un intervento molto più duro, ma poi ovviamente è ...

Raffaello Tonon / "Luigi Favoloso? Sembrava una persona normale - ma con il Grande Fratello..." : Raffaello Tonon, la sua esperienza al Grande Fratello, l'amicizia con Luca Onestini e il bilancio della sua vita: il racconto dell'opinionista a Libero.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:12:00 GMT)

Giro d’Italia - Dumoulin sprezzante : “ho deciso di aspettare Reichenbach - ma Sembrava una… vecchia signora” : Tom Dumoulin svela uno dei motivi che gli hanno fatto perdere tempo nella lunga rincorsa a Chris Froome nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia Cambia il proprietario della maglia rosa del Giro d’Italia ma non l’inseguitore, che resta sempre Tom Dumoulin. Il corridore della Sunweb ha assistiti inerme all’assolo di Froome, rimanendogli però in scia nella classifica generale, che li vede separati da quaranta secondi. ...

“Sembrava dormisse” - tengono in casa il corpo della figlia 12enne morta da una settimana : I genitori e i fratelli della piccola Daisy hanno deciso di tenere in casa il corpo della bimba per una settimana per elaborare il lutto: "È stato bello essere in grado di sentirsi come se fosse ancora con noi. Così ora la ricorderemo invece che sdraiata in un anonimo e freddo lettino di obitorio"Continua a leggere

Treno contro Tir nel torinese Il convoglio finisce su una casa Il testimone : "Sembrava l'inferno" : Disastro ferroviario a Caluso, nel torinese, sulla linea Chiavasso-Ivrea: il bilancio provvisorio e' di due morti e 20 feriti. Alle 23:20 di mercoledi' 23 maggio, il Treno regionale 10027 ha travolto un Tir sui binari , all'altezza di un passaggio a livello nella frazione di Are'. Segui su affaritaliani.it

Cigliano : 'Sembrava una bomba...' : 'Sembrava una bomba'. Così alcuni residenti hanno descritto il petardo che, nella notte fra sabato 13 e domenica 14 maggio, ha mandato in frantumi due finestre della chiesetta del rione San Bernardo ...