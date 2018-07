Segnalazione Cattivo Pagatore CRIF | come saperlo | quanto dura | conseguenze e cancellazione

correttainformazione

(Di martedì 10 luglio 2018) Quando si ottiene un finanziamento si ha certo la responsabilità di rispettare i termini legali circoscritti nell’atto. Un pagamento rateizzato presuppone infatti che il cliente pagante possa pagare ogni mese una determinata cifra, fino a coprire il totale. Un finanziamento si basa sulla situazione economica del pagante: è sulla base della sua disponibilità che si basa tutto il sistema del pagamento. Nonostante ciò, potrebbe capitare a chiunque di saltare una rata, e si sa che non appena accade qualcosa di simile si può incorrere in qualche problema con i sistemi finanziari. E oggi parleremo del, il primo campanello d’allarme che deve venire in mente quando si salta un pagamento. Ricevere unadalpuò rappresentare un problema, tuttavia non definitivo e quindi risolvibile. Laddove un cliente non rientra nelle regole prestabilite di un ...