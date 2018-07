Seehofer | con Roma colloqui difficili

Cala popolarità di Seehofer : Tedeschi contro linea "anti-migranti" : popolarità di Seehofer in calo . A sancire ciò sono gli ultimi sondaggi sul gradimento dei Tedeschi nei confronti degli esponenti del Governo Merkel. Il consenso elettorale della Cancelliera, inoltre, ...

Merkel contro il bullismo di Seehofer & Co. : Milano. La settimana della fine-della-Merkel è iniziata, domenica scorsa, con un annuncio informale di dimissioni imminenti: il ministro dell’Interno, il duro del governo tedesco, Horst Seehofer, non voleva mollare la presa, una volta azzannata la cancelliera Angela Merkel nel suo punto debole, l’ac

Migranti - ministro tedesco Seehofer : “Negoziati con l’Italia per rimandare indietro quelli già registrati da Roma” : “Il governo tedesco negozierà con Grecia e Italia: i Migranti registrati nei due Paesi, ma che si presentano alla frontiera di Austria e Germania, saranno inviati a centri di transito e poi saranno rinviati a Roma o Atene”. Il ministro dell’Interno di Berlino Horst Seehofer parla da Vienna, dove ha incontrato e tranquillizzato il cancelliera austriaco Sebastian Kurz, confermando qual è l’obiettivo dell’accordo ...

Migranti - Seehofer/ “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con Salvini : Migranti, Seehofer: “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:14:00 GMT)

La Merkel torna già a traballareOra a minacciarla è la sinistra Spd Scontro sull'accordo con Seehofer : Per la Merkel le sofferenze non sono ancora finite. Ora la minaccia l'Spd. "Se si va avanti con il piano firmato con Seehofer lasciamo il governo". E intanto Orban apre a un accordo sui migranti Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini : incontrerò Seehofer : 20.53 Il ministro dell'Interno, Salvini, e il suo omologo tedesco, Seehofer, hanno concordato un incontro per l'11 luglio in una "cordiale e costruttiva telefonata". Sarà il primo incontro bilaterale Italia-Germania, alla vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri Ue. "Abbiamo discusso - fa sapere Salvini di soluzioni condivise per il contrasto dell'immigrazione clandestina anche tra un Paese e l'altro dell'Ue e la protezione delle ...

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia-Germania poi incontro con Kurz : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Vedrò Seehofer - soluzioni condivise' : Il primo incontro bilaterale Italia-Germania è stato fissato per l'11 luglio, alla vigilia del vertice di Innsbruck dei ministri dell'Interno Ue. Lo hanno deciso i ministri Matteo Salvini e Horst ...

GERMANIA - ACCORDO MERKEL-Seehofer SUI MIGRANTI/ I tre punti dell'intesa : confini - ricollocamenti e Austria : GERMANIA, ACCORDO MERKEL-SEEHOFER sui MIGRANTI: alla fine la Cancelliera e il suo ministro dell'Interno trovano la quadra. Ecco i 3 capisaldi dell'intesa.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:01:00 GMT)

Migranti - accordo Merkel-Seehofer salva il governo tedesco. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. L’intesa verte sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che di Seehofer. I centri riguarderanno i Migranti già registrati in altri paesi. È una soluzione «per salvaguardare lo spirito europeo» e «mettere ordine» ...

Migranti - accordo in Germania tra Merkel e Seehofer. «Centri di transito» per i movimenti secondari : Alla fine in Germania è arrivato l’accordo tra la Cdu della cancelliera Angela Merkel e la Csu del ministro dell’Interno Horst Seehofer. Secondo i media tedeschi, Cdu e Csu avrebbero raggiunto l’intesa sull’istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette “zone di transito” in Germania, per risolvere il nodo dei Migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Soddisfazione nelle parole sia di Merkel che del ministro Seehofer. I centri, ...

Horst Seehofer : "Con Angela Merkel raggiunto un chiaro accordo" : Angela Merkel e il ministro dell'Interno Horst Seehofer hanno raggiunto un chiaro accordo. Lo ha detto Seehofer, in uno statement a Berlino. Lo stesso Seehofer ha ribadito di voler rimanere ministro.Merkel e Seehofer sarebbero d'accordo sull'istituzione di centri per richiedenti asilo in cosiddette "zone di transito" in Germania, per risolvere il nodo dei migranti su cui è esplosa la crisi di governo. Lo scrivono i media tedeschi, ...

Che cosa vuole Seehofer e perché molti gli dicono : irresponsabile : Milano. “Non mi farò cacciare da una cancelliera che io per primo ho fatto diventare cancelliera”, ha detto ostile il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, nel mezzo di un lunedì di colloqui e negoziati e fiato sospeso: che ne sarà del futuro del governo della Germania? Seehofer si è mostra

Crisi Csu-Cdu - Seehofer contro Merkel sui migranti/ Germania - ultime notizie : Schaeuble - “Governo sul baratro” : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:30:00 GMT)