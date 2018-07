Secondo il co-fondatore di Firesprite gli studi first party di Sony sono padroni

eurogamer

: Scontro #Grillo – Di Maio: Le parole del fondatore al vicepremier: I timori di Beppe in un incontro all’Hotel Forum… - notiveri : Scontro #Grillo – Di Maio: Le parole del fondatore al vicepremier: I timori di Beppe in un incontro all’Hotel Forum… - AsiaNewsIT : Secondo diversi educatori, attivisti, giornalisti ed esponenti dei partiti di sinistra, la sentenza è una “vendetta… - stefano_baldi : @AndreaOrlandosp @DanieleVistalli @pgmalusardi @Charles_Indie @NevioSalimbeni @CarloCalenda Quindi secondo lei un f… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Stuart Tilley ha lavorato conper molto tempo - in precedenza è stato il game director di Wipeout 2048 e un produttore senior di Killzone, e anche dopo che il suo exo è stato chiuso, con il nuovo team diha scelto di continuare a creare giochi per PlayStation- al momento, stanno lavorando su PlayStation VR.Ma perché restare con? Sicuramente, avendo avuto la possibilità di lavorare su più piattaforme e raggiungere un pubblico più ampio, sarebbe lecito pensare che Tilley potesse guardarsi intorno, giusto? Parlando con Official PlayStation Magazine (numero di luglio 2018 n. 150), lo sviluppatore ha spiegato la sua ragione per rimanere con."Nonmai stato interessato a Xbox allo stesso modo, non so se questo mi rende un fan o meno", ha iniziato. Ma c'erano anche ragioni più pratiche per restare con, la più importante delle quali è che la compagnia ...