Se la Lega non ferma il decreto viene meno agli impegni elettorali

Il sudoku non riesce. Lega e 5 Stelle lontani sul rinnovo dei vertici Cdp : il Tesoro non deposita la lista : "Cdp? Penso che lunedì si possa procedere. Decide il ministro Tria ma penso che i tempi siano ormai maturi per poter decidere". Il 6 luglio, cioè quattro giorni fa, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, ostentava sicurezza: tutto pronto per chiudere la partita del rinnovo dei vertici della Cassa. Lunedì è arrivato, ma non la lista con le caselle più pesanti, quella ...

Il Quirinale non Lega : Roma. Un incontro funambolico, tenuto su con gli spilli d’una gentilezza apocrifa, a coprire disamore e diffidenza, forse persino reciproco timore. Matteo Salvini doveva raggiungere il Quirinale per denunciare al presidente della Repubblica, e capo del Csm, “un attacco alla democrazia”, quel verdett

Pd - all’assemblea regionale dei dem in Sardegna non torna il numero Legale. Urla e spintoni tra Soru - Lai e Marroccu : “Il numero legale non è stato raggiunto e quindi l’assemblea si è dovuta sciogliere, ma oggi non è un giorno normale era il trentesimo giorno dalle dimissioni del segretario Cucca e se entro 30 giorni non si elegge il nuovo segretario si rimette la palla al partito nazionale che nomina un commissario e al più presto si fa il nuovo congresso. Quindi da oggi parte il processo congressuale delle primarie”. Così all’Ansa l’eurodeputato ...

Luigi Di Maio - la badilata di Beppe grillo : 'Cosi non va bene - nostri valori annacquati da quelli della Lega' : Quella sera, il fondatore del Movimento 5 Stelle s'è incontrato faccia a faccia con Luigi Di Maio per 'rimproverarlo' a proposito della linea, politica e di comunicazione, tenuta dallo stesso Di Maio ...

Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"

Salvini ricevuto da Mattarella : “Incontro cordiale - si è parlato di temi Legati al Viminale”. E non di magistratura : Sergio Mattarella ha ricevuto Matteo Salvini. Il presidente della Repubblica ha visto il ministro dell’Interno dopo la richiesta avanzata la scorsa settimana in seguito all’inchiesta sulla Lega. Ma nella mezz’ora di incontro si è parlato solo, almeno stando a quanto riferito dagli interessati, di temi che riguardano il Viminale: quindi immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni dei mafiosi e la situazione della ...

Lega - attacco alla giunta Bucci : "Non lasciamo gli anziani in balìa dei profughi" : Nel piano anti-caldo del Comune è previsto il coinvolgimento dei richiedenti asilo nell'assistenza agli anziani

Benigni premiato a Forte dei Marmi: "Lo dedico a chi non c'è più, al Pd". Show del comico che mette nel mirino anche Salvini e i conti della Lega

Fondi Lega - Calderoli : "Ho verificato - quei soldi non sono spariti" : "Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso in politica. E' una grande presa per il c... Noi siamo parte lesa". A parlare della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali alla Lega di cui la Cassazione ha chiesto il sequestro, è il leghista Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie ...

«Il mio amico Carlo Vanzina non c'è più» : il tenero messaggio di Massimo Boldi per il colLega di una vita - Best Movie : Sono stati tanti questa mattina i nomi del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno voluto omaggiare sui social Carlo Vanzina , il celebre autore e grande nome della commedia italiana che si è spento oggi a causa di una malattia, ...

Polemiche nella Lega - Romagnuolo replica a Mazzuto : "Non mi faccio imbavagliare da nessuno" : "Un atteggiamento " ha detto il Cdr Rai " che mina la libertà di stampa e di cronaca". Questa mattina il coordinamento provinciale ha rincarato la dose, e pur dicendosi garante del "valore assoluto ...