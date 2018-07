Scusate se esisto | la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova in tv

tvzap.kataweb

(Di martedì 10 luglio 2018) Il ritorno in patria di un cervello in fuga e la difficoltà tutta italiana di trovare, per una donna, un impiego di livello sono al centro dise, il film di Riccardo Milani in onda martedì 10 luglio alle 21.25 su Rai1. Nel cast della pellicola, ispirata alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salime,, Lunetta Savino, Marco Bocci.setrailersetrama Serena Bruno proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta, e Serena decide di tornare in Italia. A Roma non trova un impiego paragonabile a quello che aveva in Inghilterra, e si arrangia facendo tre lavori ben al di sotto delle sue capacità e ...