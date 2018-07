SCUOLA Un prof | generazione Y | messi alla prova non si tirano indietro

SCUOLA - 33mila tra prof e Ata chiedono la pensione : procedure bloccate e cattedre a rischio. Ministero spiega : “C’è soluzione” : Oltre 25mila docenti, più quasi 8mila tra bidelli, assistenti tecnici, amministrativi e circa 300 presidi, chiedono di andare in pensione. E la Scuola va in tilt: in ballo, come scrive il Messaggero, c’è la copertura delle cattedre per il nuovo anno scolastico, messa a rischio dal combinato disposto del picco di richieste dovuto alla legge Fornero e della nuova procedura per la verifica dei requisiti in mano, per la prima volta, all’Inps. ...

SCUOLA/ Maturità - l’anno prossimo si cambia ma i prof non sono pronti : L'anno prossimo l'esame di Stato cambierà: via la terza prova, più peso al curricolo del triennio, arriva la relazione sull'alternanza. Novità da non sottovalutare. MARIO PREDIERI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. BagnoliELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario

SCUOLA - diplomati magistrali “salvi” per 120 giorni : il governo congela il licenziamento. I prof : “Non basta” : Tutto rinviato per i diplomati magistrali che, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Il governo, ieri, con il decreto dignità ha congelato la situazione dei 5.600 insegnanti che avevano già ricevuto la cattedra a tempo indeterminato (con riserva) e degli altri 45mila che rischiano di essere depennati dalle Gae (Graduatorie a esaurimento, ndr), perdendo ogni speranza d’assunzione. A ...

SCUOLA/ Quel prof "irresponsabile" che fa male agli studenti ma piace ai sindacati : Con l'abolizione della chiamata diretta a causa degli errori di qualcuno di rinuncia ad un sano principio di responsabilità che dovrebbe valere per tutti. GIANNI ZEN(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. PellegattaELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario

SCUOLA - l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento dei prof : Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il ...

SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof - i sindacati mettono in riga Bussetti : Via la chiamata diretta: ieri la firma dell'accordo Miur-sindacati. La bontà della nuova amministrazione Bussetti si vedrà proprio nel resistere alle pressioni sindacali. ROBERTO PELLEGATTA(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta, ecco chi decide i "requisiti" dei docenti, di M. FerrarioSCUOLA/ La vera "chiamata diretta"? Dovrebbe funzionare così, di G. Santoli

Denuncia stupro tra studenti durante gita - professore licenziato dalla SCUOLA cattolica : Denuncia stupro tra studenti durante gita, professore licenziato dalla scuola cattolica Il docente 61enne sospeso e poi licenziato dopo l’episodio. Per la scuola però si tratterebbe solo dell’ennesimo comportamento fuori dalle regole da parte del professore che avrebbe agito spesso senza informare superiori e diocesi, provocando danni all’immagine della scuola.Continua a leggere Il docente 61enne […] L'articolo Denuncia ...