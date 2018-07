Scopriamo quali sono i paesi che hanno speso di più in microtransazioni su Pokémon GO

eurogamer

(Di martedì 10 luglio 2018) Anche se alcuni giocatori pensano che Pokemon GO sia morto, il titolo AR mobile è in realtà vivo e vegeto e guadagna anche un sacco di soldi ogni mese. Il gioco potrebbe non essere il fenomeno globale che è stato durante la sua prima estate, ma c'è ancora una comunità di giocatori molto grande e impegnata che non si preoccupa di spendere un po' di soldi per acquistare benefici in-game. Recenti dati di vendita di Pokemon GOofferto alcuni spunti interessanti sulla redditività del gioco. Oltre a quanti soldi vengono fatti, cianche alcune informazioni interessanti su dove vienepiù denaro. Come riporta Gamerant, SensorTower ha analizzato i dati e classificato iche spendono di più in.Read more…