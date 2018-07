Schianto auto-camion in A1 a Monte san Savino | ferito un 61enne

Inferno in galleria. Schianto tra auto : morti e feriti : Un ragazzo di soli 20 anni, Kevin Ventura, residente ad Albola, frazione di Riva del Garda, ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada che collega la cittadina gardesana alla val di Ledro, nella provincia di Trento. Un incidente terribile: secondo la ricostruzione della stradale l’auto sulla quale il ragazzo viaggiava insieme ad altri tre amici si è scontrata, all’interno della ...

Milano - Schianto all'alba dopo il «sabato sera» : ragazze in Suv contro autobus - sei feriti lievi : Il Suv lanciato a forte velocità, con a bordo 4 giovani di ritorno dal «sabato sera», non ha rispettato la precedenza e si è schiantato contro l'autobus. Poteva avere conseguenze gravissime l'...

NAINGGOLAN - INCIDENTE IN FERRARI : AUTO DISTRUTTA - COME STA?/ Ultime notizie Inter : Schianto contro guardrail : Radja NAINGGOLAN, INCIDENTE in AUTOstrada: FERRARI DISTRUTTA. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco COME sta il belga(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Radja Nainggolan - Schianto in autostrada con la Ferrari : i dettagli : Giorno d’addio per Radja Nainggolan. Come riportato da forzaroma.info e documentato dalla foto che segue, il nuovo centrocampista dell‘Inter è tornato nelle scorse ore a Trigoria per salutare definitivamente tutti i dipendenti del centro d’allenamento giallorosso. E’ stata anche l’occasione per ricevere un regalo dal suo ormai ex club. La Roma, infatti, ha donato al Ninja con 10 magliette della prossima stagione giallorossa con il “suo” 4 ...

Schianto in autostrada tra Aulla e S.Stefano : anziano incastrato tra le lamiere : Lunigiana e Apuane - Incidente in autostrada nel tratto che collega Santo Stefano Magra e Aulla. Un anziano per dinamiche in fase di accertamento ha perso il controllo della sua automobile finendo ...

Tragico Schianto tra camion e auto : 4 morti : Carambola mortale in provincia di Bergamo, è gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 10 ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale. Incidente stradale Albano...

INCIDENTE TEOLO : 25ENNE MUORE DOPO Schianto CON AUTOBUS/ Cosa è successo? Indagini in corso : TEOLO, INCIDENTE mortale in moto, 25ENNE di Veggiano perde la vita DOPO scontro con AUTOBUS. E' accaduto sulla strada dei Colli ieri mattina: fatale l'impatto con il mezzo pesante(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Tragico incidente sulla regionale - Schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Schianto all'alba - auto esce di strada e si ribalta : morta una ragazza : E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto stamani all'alba, verso le 6 a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 è uscita di strada causando...

Schianto contro auto - grave un motociclista : Lucca, 24 giugno 2018 - Uno Schianto violento e frontale contro un'auto. Talmente forte da far volare il centauro per diversi metri sull'asfalto. E' il pomeriggio di paura che oggi, dopo le 16.30 ha ...

Cina - Schianto in Ferrari : donna distrugge auto da 500 mila euro appena acquistata (VIDEO) : Essere alla guida di una Ferrari per molti è un sogno. Il costo della vettura in realta' una vera e propria supercar non consente a tutte le persone di potersela permettere, cosi guidarla diventa un'esperienza per molti davvero sconosciuta ed unica nella vita. Esistono però diverse concessionarie che la concedono in affitto, a prezzi più o meno abbordabili, almeno per guidare il bolide una volta nella propria vita. Il rovescio della medaglia ...