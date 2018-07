Saxa Gres | lancia bond da 75 mln per investitori professionali 2

meteoweb.eu

: @FGrignetti Ciao ho letto il tuo articolo - matteoparlato : @FGrignetti Ciao ho letto il tuo articolo - rossimo90 : .@saxagres1 lancia un bond da 75 milioni per investitori istituzionali. Obiettivo: dare vita ad un innovativo proce… - apietrarota : Economia circolare, Saxa Gres, azienda italiana di ceramica, ha emesso bond del valore di 75 milioni di euro per in… -

(Di martedì 10 luglio 2018) (AdnKronos) – L’obbligazione prevede una cedola semestrale al 7% (dal 30 dicembre 2018 al 30 giugno 2023) e avrà come finalità la possibilità per gliattuali di convertire il debito di 27 milioni di euro ottenuto dall’azienda per riavviare lo stabilimento di Anagni; il finanziamento da parte degli attualidi 9 milioni di euro per la riconversione del sito di Roccasecca; il finanziamento dell’acquisto dello storico marchio della ceramica italiana, Tagina, per un range che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro; il finanziamento del capitale a sostegno delle strategie di crescita aziendali.“Le potenzialità di mercato deltone, a livello internazionale, sono altissime”, sottolinea Francesco Borgomeo, presidente di. Oggi, aggiunge, “siamo costretti a importare materiali dal Sud Est asiatico per pavimentare le ...