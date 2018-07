: Savona su euro e 'piano B': 'Dobbiamo esser pronti a tutto'. Incontrerà Draghi - eziomauro : Savona su euro e 'piano B': 'Dobbiamo esser pronti a tutto'. Incontrerà Draghi - TelevideoRai101 : Savona:via da euro? Non noi a decidere - lucafaccio : Ministro Savona e l’uscita dall’euro: “Bisogna essere pronti a ogni evento, potrebbero essere altri a decidere”… -

"Mi dicono, tu vuoi uscire dall'? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a. La mia posizione è di essere pronti a ogni evenienza". Così il ministro per gli Affaripei,, in un'audizione alle commissioni di Camera e Senato. Bisogna "essere pronti non ad affrontare la normalità ma il cigno nero, lo choc straordinario", afferma. Spiega di avere uno "spiritopeo", nonpeista. E annuncia anche l'intenzione di incontrare presto il presidente della Bce, Draghi.(Di martedì 10 luglio 2018)