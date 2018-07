Savona | ' Uscita da euro? c' è il rischio cigno nero'

Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : ... insistendo di essere d'accordo con il collega dell'Economia Giovannni Tria e che il punto 'sono gli investimenti'. Savona ha ribadito che 'non esiste alcun piano B', ma si è rifiutato poi di ...

Savona : non esiste piano B - mai proposta l'uscita dall'euro : 'Non esiste un piano B, né ho mai proposto l'uscita dall'euro '. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona alla presentazione della sua autobiografia alla stampa estera.

Savona nel 2016 : "Ho parlato con Di Maio dell'uscita dall'euro" - Video : Da quanto tempo si conoscono il professo Paolo Savona e Luigi Di Maio ? Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di recente di conoscere il Ministro dell’Economia designato dal contratto di governo con la Lega solo da poche settimane, ma in realtà non sarebbe così. Spunta infatti un Video diventato virale tramite i social network e nel quale il professor Savona ammette di aver parlato con Di Maio dell’uscita dall’euro. La dichiarazione è ...

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Salvini all’attacco : «Parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. «No a un sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro». Sergio Mattarella lo dice a chiare lettere: non poteva prendersi la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. «Io devo firmare» i decreti per lenomine dei ministri «assumendone la responsabilità istituzionale, in questo ...