Savona su euro e ' piano B' | Dobbiamo esser pronti a tutto Incontrerà Draghi

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Il ministro Savona : «Dobbiamo essere pronti a tutto - anche all’uscita dall’euro» : Il ministro avverte: «Sull’Italia c’è il rischio che qualcun altro decida per noi». Alla Bce «pieni poteri sul cambio». Il ministro andrà da Draghi: «Lo statuto Bce uno dei punti fondamentali»

Euro - Savona avverte l'Italia : "Sia pronta al 'cigno nero'" : "Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho imparato che non ci si deve preparare a gestire la normalità ma l'arrivo del cigno nero, lo shock". Paolo Savona torna al centro dell'attenzione dopo qualche tempo da quegli infuocati giorni di un mese fa, quando il presidente Mattarella ha fatto resistenza su una sua salita al ministero dell'Economia.Il tema è il tanto discusso "piano B" per l'uscita dall'Euro. Piano ipotizzato da uno ...

Savona : investimenti per salvare l'euro : 19.30 Esordio per il comitato per gli Affari Europei presieduto dal ministro Savona, al quale hanno partecipato i due vicepremier,Salvini e Di Maio, e numerosi ministri."Intraprendere iniziative per una stretta connessione tra l'architettura istituzionale e le politiche di stabilità e di crescita,se si vuole che il mercato comune e l'euro sopravvivano sul piano del consenso politico." "Assicurare la realizzazione di investimenti pubblici per ...

FINANZA E POLITICA/ L'asse Savona-Confindustria per cambiare l'Europa : Il Centro Studi di Confindustria ha presentato una proposta di riforma dell'Ue che ha incontrato il favore del ministro Paolo Savona.

Savona - Europa sia più forte ed equa : ANSA, - MILANO, 28 GIU - "Esistono problemi di origine interna, che i miei colleghi intendono affrontare, ne esistono altri che hanno origine nell'incompiutezza dell'Unione europea, ai quali dedicherò ...

Antonio Socci : aveva ragione Paolo Savona - l'Europa si sta squagliando e andrà in ginocchio da lui : Dunque aveva ragione Paolo Savona. Il tempo è galantuomo e dopo appena un mese si sta verificando esattamente quello che l'economista sardo aveva previsto, quello che voleva prevenire e che proponeva ...