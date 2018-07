Savona avverte il Governo | ' Dobbiamo prepararci ad uscire dall' Euro'

Euro - Savona avverte l'Italia : "Sia pronta al 'cigno nero'" : "Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho imparato che non ci si deve preparare a gestire la normalità ma l'arrivo del cigno nero, lo shock". Paolo Savona torna al centro dell'attenzione dopo qualche tempo da quegli infuocati giorni di un mese fa, quando il presidente Mattarella ha fatto resistenza su una sua salita al ministero dell'Economia.Il tema è il tanto discusso "piano B" per l'uscita dall' Euro . Piano ipotizzato da uno ...

Paolo Savona - Luigi Bisignani avverte Sergio Mattarella : 'Ecco chi è davvero il professore' : I rischi corsi dal Quirinale per la strenua opposizione alla figura di Paolo Savona come ministro dell'Economia potrebbe essere ben più gravi dello scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Luigi Bisignani non usa giri di parole per mettere in guardia, tra gli altri Sergio Mattarella , sul ...