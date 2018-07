Sara Affi Fella mostra la cicatrice | poi svela | Ecco perché ero acida e str***

“Guardate la mia cicatrice”. Sara Affi Fella confessa : la malattia segreta e la foto choc : Dopo aver visto naufragare la sua relazione con Luigi Mastroianni ancora prima che prendesse il largo, l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Sara Affi Fella è stata coperta di critiche dai fan della coppia, che hanno addossato in gran parte a lei la responsabilità della fine della storia con l’ex corteggiatore catanese. Dopo la storia d’amore con il calciatore Nicola Panico, con il quale aveva partecipato alla quarta ...

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Sara Affi Fella - retroscena Temptation Island : curiosità su Bisciglia : Temptation Island, Sara Affi Fella: un messaggio a Filippo Bisciglia prima della puntata La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Sono davvero tanti i fan che stanno attendendo con ansia l’inizio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra l’affezionatissimo pubblico ci sono anche alcuni ex partecipanti. Prima della messa in […] L'articolo Sara Affi Fella, retroscena Temptation ...

Sara Affi Fella manda un messaggio speciale a Filippo Bisciglia : Filippo Bisciglia riceve una dedica da Sara Affi Fella Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Il reality show targato Canale5 sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia che accoglierà le sei coppie sull’isola delle tentazioni. C’è chi, dei protagonisti delle edizioni passate, che non dimentica le emozioni vissute all’interno del villaggio di tentatori e tentatrici. Tra queste Sara Affi Fella, ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno fatto pace? / Lei parla della sua malattia : il gesto di lui stupisce : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno fatto pace? L'ex tronista di Uomini e Donne parla della sua malattia, lui stupisce con un gesto importante....(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella è stata male : svelata la causa : Sara Affi Fella di Uomini e Donne parla della sua malattia Nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne una delle protagoniste più chiacchierate dai telespettatori è stata senza ombra di dubbio Sara Affi Fella. Quest’ultima, prima di partecipare al popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi in qualità di tronista, è andata a Temptation Island con il suo ex fidanzato Nicola Panico, con il quale si è poi ...

UeD - la malattia di Sara Affi Fella : l’ex tronista svela la sua cicatrice FOTO : Uomini e Donne, che malattia ha avuto Sara Affi Fella? La cicatrice su Instagram Per la prima volta Sara Affi Fella di Uomini e Donne ha rivelato su Instagram di aver avuto dei problemi di salute nel corso degli ultimi mesi. Dunque, non solo dubbi d’amore per la giovane di Venafro, divisa tra l’ex fidanzato […] L'articolo UeD, la malattia di Sara Affi Fella: l’ex tronista svela la sua cicatrice FOTO proviene da Gossip e ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Da Sara Affi Fella a Malena e Francesco Monte : le indiscrezioni sul cast : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Sara Affi Fella / Pioggia di critiche - l'ex tronista di Uomini e Donne furiosa : "Adesso basta!" : Sara Affi Fella, dopo la rottura con Luigi Mastroianni, continua a ricevere tante critiche, l'ex tronista di Uomini e Donne furiosa sul web: "Adesso basta!"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:09:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3/ Sara Affi Fella - Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni : Grande Fratello Vip 3, i potenziali concorrenti: Sara Affi Fella, Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni in attesa che il programma prenda il via.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Uomini e Donne news - ennesimo attacco a Sara Affi Fella : l’ex tronista sbotta : Uomini e Donne, ancora critiche per Sara Affi Fella: l’ex tronista non ci sta e risponde all’ennesimo attacco Da quando Sara Affi Fella ha ufficializzato la fine della storia con Luigi Mastroianni molti sono stati i fan di Uomini e Donne che, a volte anche per partito preso, si sono schierati a favore dell’ex corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne news, ennesimo attacco a Sara Affi Fella: l’ex tronista sbotta ...

UOMINI E DONNE/ Critiche per Sara Affi Fella ma non per Luigi Mastroianni...(Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Il prossimo anno potrebbe essere ricco di matrimoni: da Anna Munafò a Clarissa Marchese, ecco chi si sposerà(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Nicola Panico - il nuovo amore è Federica Abate?/ Addio a Sara Affi Fella : "Ci siamo conosciuti un mese fa e.." : Nicola Panico, il nuovo amore è Federica Abate? L'ex di Sara Affi Fella ha riaperto il suo cuore ad un'altra bella napoletana: "Ci siamo conosciuti un mesetto fa..."(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)