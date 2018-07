Sanzioni per Wind Tre e Tiscali per pubblicità ingannevole

L'Europa conferma le Sanzioni alla Russia per altri sei mesi : Dureranno fino al 31 gennaio 2019 le sanzioni economiche che ormai da anni l'Unione Europea ha imposto alla Russia. Lo ha stabilito il Consiglio dei 28 che oggi ha votato per il rinnovo delle misure ...

[L'analisi] Salvini è un bravo ragazzo : non si oppone alle Sanzioni alla Russia. E vi spiego perché Austria e Israele festeggiano : ... ha offerto a Putin un escamotage: da Israele gli oligarchi protetti dal Cremlino possono girare capitali e fare operazioni su tutte le piazze del mondo, contando sul ramificato network ...

Consulta : legittime Sanzioni disciplinari per toghe nei partiti : Roma, 4 lug. , askanews, - La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'illecito disciplinare che vieta l'iscrizione o la partecipazione ...

Consulta : legittime Sanzioni disciplinari per le toghe in politica : Sono legittime le sanzioni per i magistrati che fanno politica. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’illecito disciplinare che vieta l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici. A sollevare la questione era stato il Csm, nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del presidente Pd della ...

F1 – Sale l’ansia in casa Mercedes - James Allison fa tremare Hamilton e Bottas : “Sanzioni sulla griglia? Speriamo di no” : Il direttore tecnico della Mercedes ha svelato i problemi occorsi a Bottas ed Hamilton in Austria, non escludendo la possibilità di eventuali sanzioni a Silverstone La Mercedes ha fatto luce sui problemi che hanno fermato prima Bottas e poi Hamilton in Austria, un guasto idraulico e la rottura della pompa di benzina le cause del ritiro rispettivamente del finlandese e del britannico. Photo4 / LaPresse Adesso l’attenzione si sposta ...

Fattura elettronica - Sanzioni e obblighi : tutto quello che c'è da sapere : Quando va utilizzata la Fatturazione elettronica? Che sanzioni si rischiano in caso di emissione in ritardo? Come bisogna conservare la Fattura? Per rispondere a questi e ad altri quesiti, l'

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle Sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...

Roma : Abusivismo commerciale - Sanzioni per oltre 135.000 euro : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo capillare servizio nel complesso monumentale e nelle aree tra Colosseo e Fori Imperiali. Tutto finalizzato a contrastare l’Abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Il bilancio dei controlli e’ di una persona denunciata, di 26 ambulanti abusivi sanzionati e di oltre 700 articoli sequestrati. I Carabinieri hanno denunciato a piede libero un turista, ...

Pericolo scampato : le compagnie occidentali evitano le Sanzioni - : Mentre i politici occidentali applicano le sanzioni, i pragmatici imprenditori delocalizzano la produzione in Russia. Ad esempio, la compagnia francese Abiss che produce impianti dentali ha stabilito ...

Kim Jong-un chiede aiuto alla Cina per la revoca delle Sanzioni - : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, durante la sua visita in Cina, ha parlato al presidente cinese, Xi Jinping, dei gravi danni provocati dalle sanzioni internazionali e ha chiesto di ...

Raccoltarifiuti - 35 Sanzioni per errato conferimento : Un totale di 35 sanzioni, per importi che variano tra i 100 e i 400 euro. È il risultato dell’attività di prevenzione e controllo avviata dalla polizia municipale del Comune di Stintino che, nella settimana appena trascorsa, ha intensificato il monitoraggio contro l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti sul territorio comunale. Le sanzioni sono state elevate nei confronti di utenti che, nonostante le raccomandazioni, ...

Sanzioni Russia - danno per Made Italy : 6.30 La decisione dei 28 leader Ue di estendere per altri 6 mesi le Sanzioni economiche contro Mosca causerà "l'azzeramento della spedizione di prodotti agroalimentari Made in Italy in Russia (...),mercato importante per l'Italia". E' quanto sostiene la Coldiretti. Inoltre, alle perdite dirette per le mancate esportazioni si devono sommare quelle indirette, come il "danno di immagine e di mercato provocato dalla diffusione sul mercato russo ...

Russia - Ue estende Sanzioni per sei mesi : Bruxelles, 29 giu. (AdnKronos) – I leader dell’Ue hanno concordato nel Consiglio Europeo stanotte di “estendere le sanzioni contro la Russia per sei mesi”. Ne ha dato notizia il Consiglio. Le sanzioni sono state decise nel 2014 dopo che Mosca ha violato la sovranità ucraina annettendo illegalmente la Crimea e Sebastopoli, inviando armi e combattenti nell’Ucraina Orientale. L'articolo Russia, Ue estende sanzioni per ...

