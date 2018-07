Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli tra le mamme dei bimbi trapiantati : «Sono qui per aiutare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l?incontro con...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli tra le mamme dei bimbi trapiantati : Tour tra gli ospedali di Napoli. Il ministro della salute, Giulia Grillo, è arrivato alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l'incontro con le mamme dei bimbi trapiantati di ...

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti (2) : (AdnKronos) - Per i 'Siciliani liberi' "le ingerenze sono state pura e semplice macelleria sociale, con particolare accanimento nei confronti dei cittadini che abitano zone rurali e montane, per non parlare delle piccole isole dimenticate da Dio e dagli uomini, con le donne costrette a trasferirsi n

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - "E' scandaloso vedere che tutte le regioni del Mezzogiorno hanno una spesa sanitaria pro capite più bassa della media nazionale, quasi che i meridionali fossero cittadini di serie B. La Sicilia, addirittura, dopo anni e anni di sacrifici imposti dal centro, è penultima

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – “E’ scandaloso vedere che tutte le regioni del Mezzogiorno hanno una spesa sanitaria pro capite più bassa della media nazionale, quasi che i meridionali fossero cittadini di serie B. La Sicilia, addirittura, dopo anni e anni di sacrifici imposti dal centro, è penultima! Anzi, se si depurano bene i costi sanitari da taluni costi impropri che su questa vengono caricati, temiamo proprio che sia ...

Sanità : Siciliani liberi a ministro Grillo - isola chiede cambiamenti (2) : (AdnKronos) – Per i ‘Siciliani liberi’ “le ingerenze sono state pura e semplice macelleria sociale, con particolare accanimento nei confronti dei cittadini che abitano zone rurali e montane, per non parlare delle piccole isole dimenticate da Dio e dagli uomini, con le donne costrette a trasferirsi nell’isola maggiore in prossimità del parto e senza cure oncologiche”. Ma non solo. “Se ancora non paghiamo ...

Sanità - De Luca contro il ministro 'Sulla Campania ha dati vecchi' : Sulla scrivania del nuovo ministro della Salute c'è un voluminoso dossier sulla Sanità campana. È stato preparato dal precedente governo ma sarà approfondito dal nuovo inquilino di via Lungotevere ...

Sanità - Ministro Grillo : ticket esorbitanti - su farmaci anche 300 euro al mese : “Occorre rimuovere gli ostacoli di accesso alla Sanità. Uno di questi sono le liste di attesa, ma anche i ticket troppo costosi. Sono una sorta di partecipazione del cittadino al finanziamento del Ssn, ma nel tempo sono diventati talmente alti da far virare verso la Sanità privata“. Lo ha affermato Giulia Grillo, Ministro della Salute, stamattina a SkyTg24. “Il tema – ha aggiunto – è trovare risorse che facilitino ...

Sanità : il Ministro Grillo chiede informazioni urgenti alle Regioni sulle liste attesa : Riduzione dei tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie, massima trasparenza e sicurezza delle cure, equità e uniformità in tutta Italia, nessun onere aggiuntivo per gli assistiti, controllo puntuale del corretto svolgimento della libera professione da parte dei medici. In vista della prossima predisposizione del Piano Nazionale per il governo delle liste d’attesa, il Ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato oggi a Regioni e ...

Sanità : Burioni - buon lavoro a ministro Grillo - doveroso giudicare su fatti. : Roma, 1 giu. , AdnKronos Salute, - "La scienza non è democratica, ma il nostro Paese - fortunatamente - sì. Abbiamo finalmente un nuovo governo e un nuovo ministro della Salute, Giulia Grillo, alla quale auguro buon lavoro". Lo scrive sul ...

Sanità : Burioni - buon lavoro a ministro Grillo - doveroso giudicare su fatti : Roma, 1 giu. , AdnKronos Salute, - "La scienza non è democratica, ma il nostro Paese - fortunatamente - sì. Abbiamo finalmente un nuovo governo e un nuovo ministro della Salute, Giulia Grillo, alla quale auguro buon lavoro". Lo scrive sul ...

Sanità : Burioni - buon lavoro a ministro Grillo - doveroso giudicare su fatti : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Roma, 1 giu. , AdnKronos Salute, - "La scienza non è democratica, ma il nostro Paese - fortunatamente - sì. Abbiamo finalmente un nuovo governo e un nuovo ministro della Salute, Giulia Grillo, alla quale auguro buon lavoro". Lo scrive sul ...

Salute - Anaao : “Il ministro Grillo rilanci la Sanità pubblica” : “Auguri non rituali di buon lavoro al nuovo ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Perché di lavoro, e di lavoro buono, hanno bisogno la sanità italiana, i cittadini, il personale. Che, Medici in primis, ed il nuovo ministro ne è perfettamente consapevole, rappresentano “la prima vittima sacrificale della contrazione delle risorse che ha colpito la sanità ed ha tutto il diritto di essere ascoltato e di essere trattato bene per la ...