San Piero Patti | ME | | tragedia questa mattina | nel paese nebroideo

Case a 1 euro a San Piero Patti : Case a 1 euro a San Piero Patti in provincia di Messina. E' la proposta al Consiglio comunale per la vendita delle Case abbandonate.

Festa de San Piero de Casteo : il consigliere Pellegrini alla celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Moraglia : Nel pomeriggio e in serata continueranno i festeggiamenti con concerti, spettacoli di burattini e l'estrazione della lotteria. Si chiuderà quindi l'edizione 2018 della Festa che anche quest'anno ha ...

Da mercoledì 27 all'1 luglio la festa de San Piero de Castelo. A Pellestrina si festeggia a San Pietro in Volta : Da sabato 23 giugno fino al primo luglio spettacoli, musica con la banda dell'isola, regate, specialità a base di pesce, lotteria e celebrazioni religiose.

MorSano in lutto : è morto il sindaco Piero Barei : Morsano al Tagliamento è in lutto. Si è spento ieri, a soli 42 anni , il sindaco Piero Barei . Da tempo combatteva con una malattia. Impiegato come agente della Polizia locale a Bertiolo , era stato ...

AlesSandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso si sono lasciati?/ Da commessa a wags : futuro solo da mamma? : Alessandro Del Piero e la moglie Sonia Amoruso si sono lasciati? L'indiscrezione del settimanale 'Chi' parlerebbe di una crisi che dura già da parecchio tempo. Il settimanale Chi ha lanciato la notizia della rottura tra Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso dopo 19 anni d'amore e tre bambini. Una coppia che non ha mai amato stare sotto i riflettori se non per notizie importanti.

