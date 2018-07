San Leo Festival 2018 | ecco il programma

Mercato NBA – Spurs - arriva l’offerta dei Sixers per Kawhi Leonard : San Antonio può ottenere di più? : In casa Spurs è arrivata l’offerta per acquisire Kawhi Leonard da parte dei Sixers: Philadelphia propone due giocatori e una prima scelta Si susseguono una dietro l’altra le notizie riguardanti il futuro di Kawhi Leonard. Il cestista degli Spurs è il più grande dubbio rimasto irrisolto del Mercato NBA, visti gli spostamenti ‘annunciati’ di tutti i big. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, con i giallo-viola ...

Tour de France – Ritiro Luis Leon Sanchez : il bollettino medico è devastante : Brutte notizie per il team Astana: gli aggiornamenti sulle condizioni di Luis Leon Sanchez Brutta caduta, oggi, nella seconda tappa del Tour de France, per Luis Leon Sanchez: il corridore del Team Astana è stato costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle per le conseguenze riportate. A qache ora dal Ritiro, la squadra kazaka ha reso noto quanto emerso dagli accertamenti effettuati sul corridore, trasportato all’ospedale di La ...

Tour de France – Luis Leon Sanchez costretto al ritiro dalla corsa : bruttissima caduta contro uno spartitraffico [VIDEO] : Luis Leon Sanchez, ciclista dell’Astana, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France in seguito ad una bruttissima caduta Siamo solo alla seconda tappa, ma il Tour de France di Luis Leon Sanchez è già finito qui. Il ciclista dell’Astana è stato costretto ad abbandonare l’edizione numero 105 della Grande Boucle a causa di una bruttissima caduta, arriva intorno ai 40 km dal traguardo. Il ciclista ...

Palermo - al via il 394° Festino di Santa Rosalia : Leo Gullotta racconterà i momenti del grande spettacolo : Tra gli spettacoli più importanti per il suo elevato valore sociale c'è "Rosalia è Palermo", messo in scena il 12 e 13 luglio, alle 21.00, a Piazza Monte di Pietà, dalla Compagnia Teatrale dei ...

Volley A2 maschile - Leonardo Baciocco - 17 anni - nuovo martello di Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PI, - Ancora una novità nella rosa della Kemas Lamipel edizione 2018-19. Arriva dal Club Italia, nelle cui file ha militato nelle ultime due stagioni, il martello Leonardo ...

DIRETTA/ Colombia-Inghilterra Mondiali 2018 (risultato finale 4-5 dcr) : i tre leoni pasSano ai quarti! : DIRETTA Colombia Inghilterra, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido ottavo di finale ai Mondiali 2018 tra due delle big del torneo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Giorni di incesSanti interventi per il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria : Attività senza sosta in questi Giorni per gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria. Venerdì 29 giugno , intorno alle ore 18:00 il SASU è stato allertato dalla centrale operativa del 118 ...

Da Leonardo a Matisse pasSando per Goya : le mostre estive a Napoli - Roma e Milano : Napoli con Leonardo da Vinci e Milano con le Avanguardie: le grandi città italiane scelgono di trascorrere un’estate all'insegna dell’arte. Ma non solo: vedute del Settecento, arte islamica e nature morte riempiranno il fitto calendario espositivo di luglio e agosto, da Nord a Sud.Continua a leggere

'Sto lavorando su casi molto interesSanti'. Leosini annuncia il ritorno di Storie Maledette : La storica trasmissione di cronaca nera torna in onda su Rai 3 nella prossima stagione TV. La conduttrice e ideatrice annuncia: 'Sto lavorando su casi molto interessanti'

Franca Leosini annuncia il ritorno di Storie Maledette : "Sto lavorando su casi molto interesSanti" : Tre nuove puntate per Storie Maledette, il programma cult di cronaca nera condotto da Franca Leosini. La giornalista, che è curatrice e conduttrice della trasmissione, tornerà a farci compagnia con l'arrivo della Stagione TV 2018-19: l'annuncio è giunto qualche giorno fa in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai.Qualche dettaglio in più è stato fornito dalla stessa Leosini che, tramite un video ...

Il Teatro dei luoghi Fest Fineterra dedicato ad AlesSandro Leogrande : LECCE- Dal 14 luglio al 14 settembre il Teatro è in Festa : 14 giorni, 11 compagnie, 1 nuova co-produzione, 4 progetti di comunità, 2 spettacoli di danza, 1 mostra fotografica e incontri internazionali; 13 luoghi coinvolti in 4 comuni salentini, 3 Paesi fra Italia, Albania e Kossovo per un Festival multidisciplinare e transnazionale ...

Mercato NBA – Rilancio dei Sixers per Kawhi Leonard : ecco l’offerta presentata ai San Antonio Spurs : Mercato NBA, anche i Sixers ancora in corsa per Kawhi Leonard: ecco l’offerta presentata da Philadelphia al front office degli Spurs Il Mercato NBA entra nel vivo e Kawhi Leonard sarà, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti principali. Dato ormai per assodato il suo addio ai San Antonio Spurs, resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Nonnostante il cestista abbia espresso la volontà di giocare a Los Angeles ...

Milano - dopo il mausoleo gli operai della M4 scoprono una necropoli sotto il cantiere di San Vittore : Trovati teschio e ossa durante i lavori della futura linea blu del metrò, dove come anticipato da Repubblica è venuta alla luce una porzione del muro del mausoleo di Massimiano