Samsung Gear S4 sarà dotato di supporto a Bixby

Samsung potrebbe annunciare Galaxy Note 9 e Gear S4 ad agosto : Samsung potrebbe annunciare in contemporanea Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Gear S4. Sarà il 9 agosto la data prescelta per la loro presentazione?

I Samsung Gear S3 si aggiornano e introducono una nuova gesture per rispondere alle chiamate : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone Tizen Samsung Gear S3 classic e frontier. Ecco le novità introdotte