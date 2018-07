Samsung Galaxy S9 raggiunge la velocità di 1 Gbps grazie al 4 9G di un operatore spagnolo

Samsung Galaxy Note 9 in una nuova immagine : nuove conferme al frontale - nessuna novità : Samsung Galaxy Note 9 appare in un render che ha tutta l'aria di essere ufficiale: nessuna differenza con Galaxy Note 8, almeno per quanto riguarda il lato frontale. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in una nuova immagine: nuove conferme al frontale, nessuna novità proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio : Moto G6 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e anche quest’oggi è arrivata un’altra bella ondata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio: Moto G6, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Simpatici adesivi nel calendario di Samsung Galaxy S8 e Note 8 : come aggiungerli : Non smettono di arricchirsi i Samsung Galaxy S8 ed i Note 8, ancora una volta reduci da un'integrazione che, se da un lato non vi sconvolgerà la vita, dall'altro potrebbe tornarvi molto utile, specie in determinate situazioni. Vi è mai capitato di dimenticare una ricorrenza importante, che fosse il vostro anniversario di matrimonio, il compleanno di vostra moglie o vostro marito o una riunione importante, che vi era completamente passata di ...

Con TIM Party in palio 20 Samsung Galaxy S9 Plus al giorno e un lauto buono viaggio fino al 6 agosto : Il programma di fidelizzazione TIM Party torna all'attacco regalandovi quotidianamente 20 Samsung Galaxy S9 Plus nella versione da 256 GB attraverso un nuovo concorso a premi gratuito. Per un solo vincitore c'è perfino un premio finale super: un buono viaggio da ben 10 mila euro da spendere come meglio crede. L'articolo Con TIM Party in palio 20 Samsung Galaxy S9 Plus al giorno e un lauto buono viaggio fino al 6 agosto proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione CPU e GPU col Samsung Galaxy S10 : il segreto di prestazioni e batteria al top : Ci sta mettendo del suo il produttore asiatico nella realizzazione del Samsung Galaxy S10, di cui ultimamente si è letto anche integrerà una scheda grafica del tutto rinnovata, la Mali-G76 presentata pochi mesi fa. Trattasi di un'unità data alla luce attraverso il processo produttivo a 7nm, e provvista di 18 core, proprio come la precedente Mali-G72 innestata all'interno del processore Exynos 9810 che alimenta i Galaxy S9. In virtù del processo ...

Galaxy A8 2018 quanto costa cambiare schermo telefono Samsung : Si è rotto lo schermo del Galaxy A8 quanto costa portarlo a riparare. Riparare il Samsung A8 2018 display rotto quanto costa cambiare lo schermo rotto Samsung.

Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe usare il nome Samsung Galaxy Watch per il Samsung Gear S4. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti proviene da TuttoAndroid.

In rilascio sul Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 : OTA su no brand Italia : Sulla via ufficiale del rilascio l'aggiornamento del Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia all'ultimo pacchetto N950FXXU3CRF4, di cui vi avevamo già dato evidenza giorni fa. Si tratta della release contraddistinta dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 giugno, con CSC N950FOXM3CRF4, changelist 13688770 e date build risalente al 14 dello stesso mese. Chi di voi volesse procedere al download potrà farlo atterrando su questa pagina, e procedendo ...

Galaxy S9 aumentare luce della torcia su Samsung : Come ottenere più luce dalla torcia del Samsung Galaxy S9. La guida ch ti insegnerà ad aumentare la luminosità della torcia per illuminare di più.

Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia : Samsung Galaxy J2 (2018) è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 169,90 euro: ecco caratteristiche tecniche e immagini del nuovo smartphone di fascia bassa. L'articolo Samsung Galaxy J2 (2018) è disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18 - pronto per Galaxy S10 : Il nuovo SoC Samsung Exynos 9820 conterà sulla nuova GPU Mali-G76 di ARM: ecco ulteriori informazioni sul cuore dei nuovi Samsung Galaxy S10 L'articolo Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18, pronto per Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6 - A5 (2016) - ASUS ZenFone Live - ZenFone 3 Deluxe e ZenFone 4 : Un paio di Samsung e un tris di ASUS stanno ricevendo in queste ore alcuni aggiornamenti con nuove patch di sicurezza e alcune novità al seguito. Per quanto riguarda la casa sudcoreana i dispositivi interessati sono il nuovo Samsung Galaxy A6 e il Galaxy A5 (2016) mentre per ASUS abbiamo lo ZenFone Live, lo ZenFone 3 Deluxe e lo ZenFone 4. L'articolo Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, A5 (2016), ASUS ZenFone Live, ZenFone 3 Deluxe e ...