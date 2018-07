Samsung apre in India la più grande fabbrica di smartphone del mondo

Samsung apre la più grande fabbrica di smartphone del mondo in India : Giornata importante quella di ieri per Samsung: il gruppo sud coreano ha aperto in India lo stabilimento di assemblaggio per smartphone più grande del mondo. L’inaugurazione, raccontata tra gli altri da Bloomberg, è avvenuta in presenza del primo ministro Indiano e dal presidente della Corea del Sud; la nuova fabbrica, situata nella regione di Noida, in India, dovrebbe poter arrivare a produrre fino a 120 milioni di smartphone ...