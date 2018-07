Sampdoria | Defrel a una sola condizione

calciomercato

(Di martedì 10 luglio 2018) Secondo La Gazzetta dello Sport , continua il pressing per Gregoiredella Roma, ma solo in caso di addio di Zapata, per cui si aspetta l'offensiva dello Jiangsu, il mercato in Cina chiude il 13 luglio,.