Sampdoria | arriva un nuovo terzino | ecco Junior Tavares

Sampdoria - due ostacoli per arrivare a Defrel : La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per portare Defrel alla Sampdoria . Due i nodi da risolvere: innanzitutto deve partire uno tra Zapata e Caprari, in secondo luogo l'attaccante giallorosso dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

Sampdoria arriva Walter Sabatini : sostituirà Pradè : Walter Sabatini pronto ad una nuova esperienza in forza alla Sampdoria, il presidente Ferrero piazza il colpo dirigenziale per il club doriano Walter Sabatini si appresta a ripartire dalla Sampdoria dopo l’addio di Pradè. Questa la notizia, rilanciata oggi da Skysport, che di certo farà piacere ai tifosi doriani. Sabatini è infatti un grande scopritore di talenti, che potrà far comodo alla Sampdoria nelle prossime finestre di calciomercato ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Colley : il 'nuovo Koulibaly' arriva dal Genk : Rinforzo in difesa per la Sampdoria, che ha chiuso la trattativa con il Genk per l'arrivo in blucerchiato di Omar Colley, difensore classe '92 di nazionalità gambiana. Dopo i contatti avviati già da ...

Sampdoria - arriva il primo acquisto dell’estate ed una nuova idea per l’attacco : tutti i dettagli : Sampdoria scatenata sul mercato, arriva il primo acquisto del club del patron Ferrero ma non è certo finita qui: i dettagli La Sampdoria si appresta ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni dall’operazione di mercato. Oltre al ...

Sampdoria - rivoluzione in difesa ed arriva il dopo-Torreira : Sampdoria che si appresta ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. La società del presidente Ferrero vuole fare un altro passo verso l’Europa, dopo non essere riuscita nell’impresa in questa annata. Ma Giampaolo dovrà far fronte ad alcuni addii di spessore, come potrebbero essere quelli di Torreira e Silvestre, in due ruoli delicatissimi dello scacchiere doriano. Per quanto riguarda il regista, secondo la Gazzetta dello sport, ...

Sampdoria - rivoluzione in difesa ed arriva il dopo-Torreira : porte girevoli in casa doriana : Sampdoria alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo in vista della prossima annata Sampdoria che si appresta ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. La società del presidente Ferrero vuole fare un altro passo verso l’Europa, dopo non essere riuscita nell’impresa in questa annata. Ma Giampaolo dovrà far fronte ad alcuni addii di spessore, come potrebbero essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrivate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...