Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari "migranti" verso la Lega/ Azzurri in Puglia : “Forza Italia morirà” : Salvini "spaventa" Berlusconi: parlamentari "migranti" verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia "Forza Italia morirà": tutte le (fanta)mosse per le prossime Elezioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:05:00 GMT)

Rom - Salvini risponde alle minacce della famiglia Casamonica : ‘Non mi spaventa’ : Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini sui rom [VIDEO], pronunciate ieri a TeleLombardia, la questione ‘zingari’ continua a tenere banco nelle discussioni politiche e sui mass media. Alcuni membri della famiglia Casamonica, di origine sinti, ma tutti di nazionalita' italiana e residenti in maggioranza a Roma, hanno risposto subito alla proposta del ministro dell’Interno di effettuare maggiori controlli sui campi rom, arrivando a pronunciare ...

Matteo Salvini spaventa il M5s : 'Maschio alfa - ci farà evaporare...'. La rivelazione di Augusto Minzolini : Dall' Aquarius alla flat tax il vero protagonista della scena politica oggi è Matteo Salvini. La sua presenza si sta imponendo e nel governo e nel Movimento 5 stelle comincia a sentirsi il suo peso. 'Là dentro - dice Roberto Occhiuto di Forza Italia - lui è il ...

Salvini fa il vero premier e spaventa Di Maio & C. : 'Se uno è alfa, è alfa' osserva entusiasta Cinzia Bonfrisco, ex senatrice di Forza Italia ora nella Lega: 'E le palle contano in politica'. 'Dentro il governo - spiega il ministro leghista degli ...

Aquarius - Erri De Luca : “Salvini? Delirio di impotenza. Siamo il Paese dei Pulcinella che si spaventano delle lumache” : “Aquarius? La mossa di Salvini non è affatto una strategia del ricatto, ma un Delirio di impotenza nei confronti di una manifestazione di flussi migratori che durano da più di 20 anni, che non sono governati e che non sono effettivamente governabili”. Sono le parole dello scrittore Erri De Luca, ospite di Omnibus, su La7. “Quella di Salvini è una dichiarazione di impotenza” – spiega – “con una posizione ...

Governo - Boldrini : “Salvini agli Interni non mi spaventa - ma non è adatto. È solo politico spregiudicato” : “Credo che Matteo Salvini non abbia le competenze necessarie per gestire il Ministero degli Interni. Non conosce molte cose, non ha mai avuto un’esperienza diretta in un’amministrazione. Mi dispiacerebbe che l’Italia fosse annoverata nella lista dei paesi razzisti, nel contratto non c’è una riga destinata all’integrazione. Patrocinio gay pride negato dalla Regione Lombardia? Penso sia una decisione miope, ...

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

Chi è Claudio Borghi - il fido economista di Salvini con posizioni anti euro - Video - che spaventano i mercati : L'economista della Lega, da alcuni accreditato come possibile ministro dell'Economia del futuro governo M5S-Lega, è conosciuto per le sue nette posizioni anti euro.

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

Salvini : 'Un leghista agli interni. Lo spread sale? I giochini della finanza non ci spaventano' : 'Abbiamo fatto bei passi avanti'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, aggiungendo: 'Entro oggi ci riaggiorniamo e vediamo se riusciamo a chiudere. Poi passeremo ...