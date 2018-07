Salvini | ragioniamo su possibile attracco nave Diociotti in Italia

romadailynews

(Di martedì 10 luglio 2018) “Stiamo ragionando. Se qualcuno ha fatto qualcosa che va al di la’ della legge, se sbarca finisce in galera, non in un centro di accoglienza”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteosulla possibilita’ che laDiciotti della Guardia costiera, dove sono stati trasferiti i migranti salvati in mare dalla Vos Thalassa, attracchi inha parlato a margine di una visita a Palmi (Rc), in occasione della consegna di un bene confiscato alla ‘ndrangheta. L'articolosuinproviene da RomaDailyNews.