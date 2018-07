Salvini nella baraccopoli di San Ferdinando | ' Denunciate gli sfruttatori'

Salvini nella TENDOPOLI : "VOI SFRUTTATI? PRIMA GLI ITALIANI"/ Video - tour nella baraccopoli : "qua si schiatta" : SALVINI nella TENDOPOLI: "Voi SFRUTTATI? PRIMA gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:42:00 GMT)

Cosa c'è di vero nella propaganda di Salvini sull'immigrazione? : Ma se poco e niente di questa politica Salviniana sarà effettivamente messa in atto, viene un dubbio : non è che l'immigrazione è stata usata come arma di distrazione di massa dai veri nodi cruciali ...

Salvini nella tendopoli San Ferdinando : "Una vergogna" : Reggio Calabria , askanews, - "Una shifezza, una vergogna". Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato così le condizioni della tendopoli di San Ferdinando, nel reggino, ...

San Ferdinando - Salvini nella tenda dei migranti : “Qui non si può vivere. Chi dice che c’è posto per tutti venga a vedere” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso della visita alla tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria, è entrato in una delle tende allestite per l’ospitalità dei migranti. Ha potuto vedere le condizioni in cui vivono, stipati in 15 su pochi letti: “Chiedo a chi mi dice di riaprire i porti di venire qui. Ringrazio quanti hanno lavorato in questi anni all’accoglienza: dai volontari agli uomini delle forze ...

Luigi Di Maio : “I giornali stanno cercando di mettermi contro Salvini - ma nella Lega ci sono persone leali” : "Qui si sta giocando a mettere me contro Salvini e la Lega contro il Movimento 5 Stelle quando invece questo governo è nato con un atto di sincerità 'siamo diverse, eravamo avversari, ma per la prima volta nella storia anziché spartirci le poltrone ci siamo messi d'accordo per portare all'approvazione una serie di provvedimenti nell'interesse degli italiani", ha dichiarato Di Maio a L'Aria che tira.Continua a leggere

Luigi Di Maio ci prova con Matteo Salvini : 'Inutile metterci contro - nella Lega molte persone leali. Per la prima volta...' : E 'in questo percorso, nella Lega, trovo una lealtà che difficilmente si trova in politica'. Che sia un messaggio nascosto a Salvini, per allearsi alle prossime elezioni?

Chi sta con Rolling Stone nella guerra a Salvini. E chi no : Rolling Stone ha dichiarato guerra a Matteo Salvini. La rivista di musica ha lanciato la campagna #chitaceècomplice per la quale ha arruolato musicisti, attori, scrittori e figure legate allo showbiz e alla tv chiedendo loro di prendere una posizione "per una società aperta, moderna, libera e solidale". Qualcuno, a quanto pare, a sua insaputa. Enrico Mentana, il cui nome compare nell'elenco dei ...

Alfonso Bonafede rimanda Matteo Salvini nella Seconda Repubblica : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interviene a proposito della sentenza della Cassazione sui conti della Lega e rimanda il collega di governo, Matteo Salvini, alla Seconda Repubblica. Evocando l'epopea berlusconiana contro le toghe. "Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio - afferma Bonafede -. Poi, però, le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla ...

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi l’Italia non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

Il discreto protagonismo di Andrea Paganella - capo della segreteria di Salvini : Roma . Tra i piloti del C27 che stava per riportare Matteo Salvini e il suo staff a Roma, il 25 giugno scorso, pare sia corso uno sguardo un po' impacciato, di fronte alla richiesta dell'ennesimo ...

Le azzurre d'oro nella staffetta diventano un caso èpolitico. Salvini : 'Vengano a Pontida' : Sono nate in Sudan, Nigeria, Cuba e Nigeria, ma Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo sono italianissime. nella foto subito virale sui social tre su quattro ...

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...