Salvini nel campo migranti | Qua si schiatta

Migranti - porti chiusi a nave italiana Vos Thalassa. Scontro Salvini-Toninelli : Il rimorchiatore italiano aveva a bordo 66 Migranti, trasferiti sulla nave Diciotti della Guardia Costiera. Per Salvini la Vos Thalassa è intervenuta in acque Sar "anticipando l'intervento libico". ...

67 migranti salvati. Salvini : 'No allo sbarco'.Toninelli : 'Sì perchè l'equipaggio in pericolo' : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla diciotti della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ribadisce ...

Migranti - Salvini blocca nave italiana Vos Thalassa. Toninelli : "equipaggio a rischio" : 11.37 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si dice "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana, che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 Migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Il ministro fa riferimento al rimorchiatore, non incrociatore, di piattaforme petrolifere che ieri sera ha soccorso circa 60 ...

Salvini : "I 66 migranti non in Italia"Toninelli : "Rischio ammutinamento" : I 66 migranti soccorsi ieri dalla nave Vos Thalassa della flotta Vroon battente bandiera italiana sono ora a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera italiana, ma non approderanno in Italia. Segui su affaritaliani.it

Migranti trasferiti da Vos Thalassa a nave Guardia Costiera/ Scontro Toninelli-Salvini : equipaggio in pericolo : Vos Thalassa, Migranti trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: Guardia Costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Voucher - è scontro nel governo. Salvini li rivuole - Di Maio si oppone : BOERI Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei Voucher 'può essere uno ...

Pd - Franceschini : "Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini" : azioni su: Matteo Renzi, PD "Il Pd ha il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini". Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il ...

Ma spetta a Salvini chiedere all'Europa di bloccare le missioni nel Mediterraneo? : Il caso di cronaca è quello della nave militare irlandese Samuel Beckett , che agisce all'interno della missione dell'Unione europea Eunavfor Med, o 'Operazione Sophia',. La nave è approdata sabato 7 ...

Pd - Franceschini : “Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini” : “Il Pd ha il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini”. Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il coraggio di dire a Matteo Renzi in assemblea sabato scorso, lo dicono ora a distanza. La resa dei conti che hanno cercato di ritardare al 2019, facendo slittare congresso e primarie, è appena iniziata. L’ex ministro Dario Franceschini, prendendo la parola a ...

Pd - Franceschini : “Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini” : “Il Pd ha il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s”. Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il coraggio di dirsi in assemblea sabato scorso, dopo gli attacchi di Matteo Renzi, se lo dicono ora a distanza. La resa dei conti che hanno cercato di ritardare al 2019, facendo slittare congresso e primarie, è invece appena iniziata. Il deputato Dario Franceschini addirittura, prendendo la parola a Milano a ...

Pd - Franceschini : “Abbiamo spunto il M5S nelle braccia di Salvini. Abbiamo dovere di dialogare con quell’elettorato” : “Il capo del governo si chiama Matteo Salvini, anche se formalmente c’e un altro che lo fa con lui. Salvini dà la linea con il 17%. E noi gli Abbiamo spinto tra le braccia i M5S“. Lo ha detto l’ex ministro dei Beni culturali, DarioFranceschini, nel corso dell’incontro ‘Al lavoro per il futuro. Il Pd e l’impegno per il Paese’, organizzato da Associazione Democratici per Milano a Palazzo Isimbardi. “Dopo la ...

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Saviano : "Toninelli burattino nelle mani di Salvini" : Botta e riposta a distanza tra il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e lo scrittore Roberto Saviano. Ancora una volta, ad infiammare la polemica è la questione relativa ai migranti con Saviano che di recente aveva puntato ancora una volta il dito contro la politica del governo in merito all’aumento dei morti nel Mediterraneo. Il ministro Toninelli, in un’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, non le ha mandate a dire al ...

Roberto Saviano insulta Matteo Salvini e 'il suo burattino' Danilo Toninelli : 'Beceri - folli - criminali' : 'Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte - la spara subito grossissima -, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità'.