Salvini | «Migranti | bloccherò il rientro da Germania e Austria»

Salvini : «Bloccherò rientro dei migranti da Germania e Austria» : Ministro Salvini, ha definito l?incontro con il capo dello Stato «utile, positivo, costruttivo». E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla...

Migranti - fonti Difesa : non c'è nessun caso Trenta-Salvini : Roma, 10 lug., askanews, - 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Lo sottolineano fonti del ministero della Difesa dopo la forte ...

Dai porti chiusi ai ricollocamenti : il piano di Salvini sui migranti : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al...

No di Salvini allo sbarco dei 66 migranti soccorsi dalla nave Vos Thalassa : Sono 66 i migranti salvati dalla nave Vos Thalassa, un rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, intervenuta ieri sera in acque sar libiche, anticipando l’intervento della guardia costiera libica che...

Vos Thalassa - trasferiti i migranti Presi dalla Guardia Costiera Salvini : "Non arriveranno in Italia" : I 66 migranti soccorsi ieri dalla nave Vos Thalassa della flotta Vroon battente bandiera italiana sono ora a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ma non approderanno in Italia. Segui su affaritaliani.it

Salvini : 'Bloccherò rientro dei migranti da Germania e Austria' : Ministro Salvini, ha definito l'incontro con il capo dello Stato 'utile, positivo, costruttivo'. E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla Lega? 'Abbiamo parlato di futuro, ...

Salvini : «Bloccherò rientro dei migranti da Germania e Austria» : Ministro Salvini, ha definito l?incontro con il capo dello Stato «utile, positivo, costruttivo». E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla...

Migranti. Matteo Salvini chiude i porti anche all’italiana Vos Thalassa : E’ linea dura. Matteo Salvini chiude i porti ad Ong ed imbarcazioni straniere. Per la prima volta il vero premier

Migranti - la lettera di Veronesi a Saviano scatena l’ironia di Salvini : È un tira e molla che sembra essere infinito quello in corso, sul tema dell’immigrazione, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e buona parte di quella che viene definita dai detrattori come la ‘casta dei vip’ o dei volti noti ‘radical chic’ dello spettacolo e della cultura. Dopo l’appello anti Salviniano della rivista Rolling Stone [VIDEO], le magliette rosse di ‘Libera’ contro il razzismo e in favore dell’accoglienza, ecco che oggi, 9 ...

Salvini : «Bloccherò rientro dei migranti da Germania e Austria» L'anteprima sul Messaggero Digital : Ministro Salvini, ha definito l?incontro con il capo dello Stato «utile, positivo, costruttivo». E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla...

La Thalassa salva 66 migranti - Salvini vuole negare lo sbarco (ma stavolta la nave è italiana ) : Dopo Ong, mercantili e navi militari straniere, stavolta il braccio di ferro vede protagonista un’unità che batte bandiera tricolore che lavora per una piattaforma petrolifera e intervenuta per un Sos in acque libiche

Salvini : 'Migranti - bloccherò il rientro da Germania e Austria' : Ministro Salvini, ha definito l'incontro con il capo dello Stato 'utile, positivo, costruttivo'. E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla Lega? 'Abbiamo parlato di futuro, ...

Salvini : «Migranti - bloccherò il rientro da Germania e Austria» : Ministro Salvini, ha definito l?incontro con il capo dello Stato «utile, positivo, costruttivo». E tutto questo senza parlare della sentenza della Cassazione sulla...

Migranti - Procuratore Spataro : "direttive contro odio razziale"/ Salvini : 'Chiudere porti un dovere' : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro 'non vietare attracco barconi nei porti italiani'. Nuove direttive contro 'l'odio razziale'.