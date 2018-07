 Salvini | a Innsbruck porterò la linea della fermezza

agi

(Di martedì 10 luglio 2018) “Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa lache non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È lache porterò a Innsbruck”. Così il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini, commenta il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Alla riunione non era prevista la partecipazione di Salvini, per impegni precedenti. Il ministro dell’Interno incontrerà il premier, Giuseppe Conte, domani mattina.