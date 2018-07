Salvini : a Innsbruck porterò la linea della fermezza : “Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È la linea che porterò a Innsbruck”. Così il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini, commenta il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Alla riunione non era prevista la partecipazione di Salvini, per impegni precedenti. Il ministro ...

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

A Innsbruck linea Salvini riveduta e corretta : gli stati maggiori impongono fedeltà alle missioni europee : linea Salvini 'revisited'. Per la prima volta, nei 38 giorni di vita del governo legastellato, la linea del ministro degli Interni viene corretta dagli alleati."A Innsbruck chiederò la chiusura dei porti italiani alle navi delle missioni internazionali" europee, aveva detto il vicepremier leghista parlando del vertice informale dei ministri degli Interni Ue in programma nella cittadina austriaca dopodomani. Non è così, non ...

Magliette rosse per i migranti - Salvini contro Don Ciotti/ Il Ministro non si ferma : "A Innsbruck chiederò..." : Magliette rosse per i migranti, Salvini contro Don Ciotti. Anche Di Battista attacca con un lungo post su Facebook: “Ipocrisia e conformismo dietro facile solidarietà”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:07:00 GMT)

