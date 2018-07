: Migranti: governo, serve ripensamento missioni Ue. Salvini: 'Più risorse a Libia' Mercoledì riunione Conte-Salvini… - Agenzia_Ansa : Migranti: governo, serve ripensamento missioni Ue. Salvini: 'Più risorse a Libia' Mercoledì riunione Conte-Salvini… - Agenzia_Ansa : #Migranti, 'Vos #Thalassa intervenuta in acque libiche'. Una sessantina di persone soccorse sono state trasferite s… - fattoquotidiano : Migranti, vertice di Innsbruck: stop a Salvini sulle missioni Ue, mercoledì nuovo incontro con Conte per decidere l… -

"La Guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione". E' questo il "problema politico"dal ministro dell'Internoal premier, al vicepremier Di Maio e al ministro Toninelli sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa in acque libiche mentre stava intervendo la Guardia Costiera libica.I migranti sono poi stati trasferiti sulla nave Diciotti della Guardia Costiera.Lo fanno sapere fonti del Viminale.(Di martedì 10 luglio 2018)