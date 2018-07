Salute | le donne mattiniere sono meno a rischio depressione

Luigi Mastroianni - problemi di Salute dopo Uomini e Donne : la verità dietro l’assenza sui social : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e la verità dietro la sua assenza sui social e i problemi di salute: “All’improvviso ero incapace di camminare” Quando Luigi Mastroianni ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social quasi tutti hanno pensato che fosse stata la crisi con Sara a spingerlo a prendere questa decisione. A […] L'articolo Luigi Mastroianni, problemi di salute dopo Uomini e Donne: la verità dietro ...

Salute - 71% donne si informa su web. Solo 15% prenota visite online : Roma, 27 giu. , askanews, Il 71% delle donne utilizza il web per informarsi su questioni relative alla Salute, ma Solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite app e l'utilizzo delle app ...

Salute - Onsa : “Il 71% delle donne cerca info sul web - ma solo il 15% prenota visite online” : Il 71% delle donne italiane utilizza il web per informarsi su questioni relative alla Salute, ma solo il 15% prenota le visite mediche online o tramite App, e l’impiego di quelle dedicate alla Salute è molto frammentato. E’ il quadro che emerge dall’ultimo studio condotto da Onda (Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere) in collaborazione con Aon, incentrato sul ruolo della tecnologia nel rapporto delle ...

TV - Rai Radio1 : a “Vittoria - le donne le sfide” Salute - informazione e pregiudizi : Domenica 24 giugno alle ore 8,30 su Rai Radio1 Maria Teresa Lamberti condurrà una nuova puntata di “Vittoria, le donne le sfide”. Stavolta le ospiti saranno Cecilia Strada e Maria Rosaria Iardino, giornalista ed esperta di diritti civili. Due donne coraggiose: la prima, aiuta i più deboli nelle zone di guerra, e racconta le loro sofferenze; la seconda, sieropositiva, diffonde le corrette informazioni sulle malattie sessualmente trasmissibili e ...

Salute & Tecnologia : collo dolorante per l’uso del tablet? Le donne le più colpite : Una ricerca dell’Università del Nevada, pubblicata su Journal of Physical Therapy Science, ha rilevato che il cosiddetto “IPad neck” colpisce principalmente le donne, soprattutto le più giovani, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura: si tratta di un dolore al collo, solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet ...

Ecco come il mango può migliorare la Salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

Uomini e Donne - Virginia Stablum in ospedale. Messaggio ai fan : come sta. Ci ha pensato lei a svelare tutta la verità sulla sua Salute : Nell’epoca social i vip ormai non possono più nascondere nulla, nel bene e nel male. In questo caso è un bene il fatto che grazie ai social la diretta interessata abbia ricevuto tanto affetto e sostegno, ma è anche un male visto la grande preoccupazione che è nata nei suoi confronti. Ore di vera e propria angoscia per i fan della bellissima Virginia Stablum. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ è infatti finita in ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

Salute : per le donne infartuate il rischio di morte è doppio rispetto agli uomini : Per le donne sotto i sessant’anni la probabilità di decesso dopo aver subito un infarto è doppia rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna in collaborazione con l’Università della California e da poco pubblicato su JAMA Internal Medicine. Un risultato, questo, che restituisce importanti indicazioni per lo sviluppo di nuovi farmaci più efficaci e mirati. SINTOMI ...

Salute - per donne infartuate rischio morte doppio rispetto a uomini : Roma, 28 mag. , askanews, Per le donne sotto i sessant'anni la probabilità di decesso dopo aver subito un infarto è doppia rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio messo a punto da un gruppo di ...

Salute : la cistite nelle donne causa il 25% delle assenze di lavoro in un mese : “La cistite nelle donne è causa del 25% di assenze dal lavoro nell’arco di un mese. Eppure trascurano la patologia perché ignorano che l’urologo è il professionista in grado di risolvere definitivamente una condizione invalidante che può durare per anni. Occorre superare questi pregiudizi legati a una visione ‘maschile’ dell’urologia”. L’invito arriva dal 13esimo congresso Urop (Urologi ospedalità ...

Salute : donne ancora incerte sul significato e sui rischi della menopausa : La menopausa è una fase fisiologica della vita della donna che coincide con la fine della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo problematico. La ricerca realizzata dal Censis, grazie al contributo non condizionato di Msd, su un campione di donne dai 45 ai 65 anni ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase della vita. incertezze sul significato della menopausa e sui ...