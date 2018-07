Salute | la tecnologia Reac giova al sistema immunitario nello spazio

Salute - Riccardi : “Tecnologia per cure migliori” : La tecnologia è una componente fondamentale nel processo di miglioramento delle prestazioni sanitarie e del servizio al cittadino: il Fvg su questo asset deve recuperare terreno, anche e soprattutto nella gestione dell’ordinario. E’ quanto ha rimarcato il vicegovernatore e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo all’ approfondimento “Viaggio nell’ospedale universitario del futuro” ...

Salute & Tecnologia : collo dolorante per l’uso del tablet? Le donne le più colpite : Una ricerca dell’Università del Nevada, pubblicata su Journal of Physical Therapy Science, ha rilevato che il cosiddetto “IPad neck” colpisce principalmente le donne, soprattutto le più giovani, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura: si tratta di un dolore al collo, solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet ...

I droni salvavita / La tecnologia al servizio della Salute : progetto dell'Unicef per... : I droni salvavita, la tecnologia al servizio della salute: il progetto dell'Unicef parte dall'arcipelago di Vanuatu e porterà vaccini in giro per le 83 isole che lo compongono.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:05:00 GMT)

Salute & Tecnologia - droni salvavita : consegneranno i vaccini nelle isolette delle Vanuatu : Nell’arcipelago delle Vanuatu, dal prossimo settembre, saranno i droni a consegnare i vaccini nelle numerose isole, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: l’Unicef ha lanciato una richiesta alle compagnie di tutto il mondo per realizzare il servizio. Vanuatu è formato da 83 isole su un’area lunga 1600 km ed è il terreno ideale per testare le capacità dei droni, che dovranno consegnare vaccini agli operatori ...

Salute & Tecnologia : l’Apple Watch monitorerà i sintomi del Parkinson : Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori un’interfaccia di programmazione che consente di creare app per Apple Watch in grado di monitorare, in modo costante durante il giorno, due sintomi della malattia di Parkinson (i tremori e la discinesia). L’annuncio è avvenuto nell’ambito della conferenza annuale degli sviluppatori in corso in California. Il monitoraggio garantirebbe al medico l’accesso a dati dettagliati ...

Smartphone e tecnologia spesso nemici della Salute : epidemia mondiale di sonno carente : Un recente studio australiano condotto da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth ha evidenziato quanto l'utilizzo spasmodico dello Smartphone, soprattutto legato all'attività lavorativa, possa essere nocivo per la nostra salute in termini di ore di sonno perse irrimediabilmente. La tecnologia fa progressi, ed anche giusto sia così, ma dispiace vedere che, in casi estremi, la cosa si traduca in un peggioramento della qualità ...

Salute & Tecnologia : rimanere connessi anche di notte - la mancanza di sonno costa miliardi : Una ricerca pubblicata su “Sleep“, condotta da David Hillmann dell’ospedale Sir Charles Gairdner di Perth e presidente della Sleep Health Foundation, ha esaminato i costi finanziari, la perdita di produttività, assenteismo e inefficienza, come conseguenze della mancanza di sonno, in gran parte legata ai progressi delle comunicazioni attraverso i fusi orari: è ormai diventata un’epidemia di scala mondiale, che costa ...