calcioefinanza

: Sala: “Preoccupato per il Milan, spero si risolva tutto a breve” - CalcioFinanza : Sala: “Preoccupato per il Milan, spero si risolva tutto a breve” - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sala, preoccupato per situazione Milan Sindaco Milano, spero si possa risolvere tutto -

(Di martedì 10 luglio 2018) Il sindaco dio, Giuseppe, ha spiegato di essere "preoccupato, come tutti" per la situazione societaria del, "speriamo che tutto sia breve" L'articolo: “Preoccupato per ilsitutto”