Sacchi | “Ronaldo? Complimenti alla Juve | operazione farà bene a pallone italiano”

(Di martedì 10 luglio 2018) “Cristiano Ronaldontus? Non eravamo più abituati ad avere i migliori giocatori in Italia e Ronaldo è forse il migliore, sicuramente è tra i primi due giocatori più forti al mondo.ntus, quest’ma anche al calcio italiano”. Sono le parole dell’ex tecnico del Milan e della nazionale, Arrigoin collegamento da Mosca su Canale 5. “Che messaggio dà lantus con questo acquisto? Cristiano Ronaldo oltre a essere un grande giocatore è un grande professionista. Lantus è una grandissima società che sa fare moltoi conti e non ho dubbi che questa sia un’ben fatta. L’unico dubbio che ho è che lantus in questi anni ha sempre avuto una forte leadership come società, gli stipendi erano diversi ma le regole sono sempre state uguali per tutti e questo deve ...