Royal family | battezzato il principino Louis | terzo figlio di Kate e William Assenti la

Aglio off-limits per la Royal family : lo svela Camilla : I consigli di cucina di Camilla Parker Bowles: la duchessa spiega cosa piace e gli ingredienti che non devono essere utilizzati a un ricevimento con il Principe Carlo.Ospite all'edizione australiana di MasterChef, come racconta il Telegraph, la duchessa di Cornovaglia ha rivelato quello che, in realtà, è l'unico ingrediente off-limits in cucina negli eventi ufficiali della Corona. Si tratta dell'Aglio: è gustoso e fa bene alla salute, ma può ...

Royal family - Meghan ci ricasca : alla cerimonia con la regina infrange l’etichetta - ma Harry la “salva”. Ecco cosa è successo : Meghan Markle scivola, di nuovo, sull’etichetta reale, il rigido protocollo di regole che i membri della Royal Family devono rispettare. A una cerimonia ufficiale con la regina Elisabetta, a Buckingham Palace, la duchessa di Sussex ha tentato di prendere la mano del marito. Il principe Harry, con una certa abilità, ha “recuperato” la situazione battendosi le mani. L'articolo Royal Family, Meghan ci ricasca: alla cerimonia con ...

Royal family - la principessina Charlotte ancora protagonista : i nonni se ne vanno ma lei dimostra loro tutto il suo affetto : Il principe Carlo e la moglie Camilla se ne stanno per andare da Kensington Palace, dopo una visita. La coppia sta per raggiungere l’elicottero che li porterà a Salisbury, quando Camilla si ferma, prima di salire a bordo, per salutare con la mano la nipote. La principessina Charlotte, di 3 anni, in braccio alla tata Maria Borrallo, ricambierà il saluto. La piccola aveva fatto sorridere la mamma, Kate Middleton, pochi giorni fa durante la ...

Fiocco rosa nella Royal family : è nata la figlia di Zara Phillips - : La seconda nipote della regina Elisabetta II ha partorito in una clinica del Gloucestershire, in Inghilterra. L'annuncio da un portavoce di Kensington Palace

Royal family - anche Meghan “cade” sul tacco : lo scivolone è dietro l’angolo - ma il principe Harry la salva : Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato al matrimonio di Celia McCorquodale, figlia della sorella maggiore di Lady Diana. Durante il cammino verso la chiesa, la duchessa di Sussex ha rischiato di incappare in una figura imbarazzante di fronte a tv e fotografi. La ex modella, infatti, ha perso l’equilibrio e solo la presa forte di Harry le ha evitato, letteralmente, lo scivolone. L'articolo Royal Family, anche Meghan ...

Prime nozze gay nella Royal family britannica : Prime nozze gay nella Royal Family britannica. Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta, che due anni fa aveva fatto coming out, sposerà il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier....

Meghan Markle potrebbe essere il primo membro della Royal family nominato per un Emmy Award : In neanche un mese di matrimonio, Meghan Markle ha già sparigliato le carte sulla tavola della Royal Family inglese, rendendosi protagonista di una serie di "prime volte" - la prima volta di un membro non "anziano" della famiglia a salire sul convoglio storico di Sua Maestà, per citare l'ultima. E ora, stando a ciò che riporta Entertainment Tonight, Meghan Markle potrebbe essere la prima reale a ottenere una nomination per gli Emmy Awards. Un ...

Royal family - chi per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della duchessa risolto da “The Queen” : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Di ritorno dalla città inglese, c’è stato un momento di imbarazzo (soprattutto per la duchessa di Sussex) in merito al protocollo da seguire: chi entra per prima in auto, la sovrana o la moglie di Harry? Stando ai media inglesi, Markle avrebbe chiesto alla regina: “Cosa preferisce?”. Ma “the Queen” ha ...

Royal family - la “confessione” di Meghan a una cittadina : “Il matrimonio? Favoloso”. Poi il commento sul marito Harry : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Nel corso di una passeggiata, la duchessa di Sussex si è avvicinata ad alcuni cittadini, che le hanno chiesto come procedesse il matrimonio. “It’s wonderful” ha commentato la attrice. Poi l’apprezzamento nei confronti del marito, Harry. L'articolo Royal Family, la “confessione” di Meghan a una ...

Royal family - la principessa (di 3 anni) Charlotte imita la regina Elisabetta. E Kate scoppia a ridere. Ecco cosa è successo : Durante la parata Trooping the Colour, in cui hanno sfilato le forze armate del Commonwealth e quelle inglesi, la Famiglia Reale, al gran completo, si è presentata come di consueto al balcone della residenza di Buckingham Palace. La piccola principessa Charlotte, osservando la regina Elisabetta, l’ha imitata nel saluto rivolto ai militari e ai civili. E la mamma Kate, accortasi della scena, è scoppiata a ridere. L'articolo Royal Family, la ...