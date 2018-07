Ronaldo? Vale più del Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci

Oronzo Carniola/ Temptation Island 2018 : lui non pensa a Valentina ma a... Cristiano Ronaldo! : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono una delle coppie più attese di Temptation Island 2018. Lui ha dichiarato di aver più volte tradito la fidanzata, lei lo ha sempre perdonato.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:18:00 GMT)

La battaglia navale di Toninelli e Cristiano Ronaldo alla Juve. Di cosa parlare a cena : Il ministro Toninelli gioca a battaglia navale, e impegna addirittura un incrociatore, e gioca ai pirati, dicendo che il personale a bordo (del rimorchiatore e non dell'incrociatore, come scritto invece dall'incauto ministro) era messo a rischio dalle persone che aveva salvato in mare. Ora, può anch

Tutto l'oro di Cristiano Ronaldo : ecco quanto vale : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola CR7-Juve, questione di ore Il commento del Direttore

Juventus - aspettando Ronaldo : ecco quanto vale il brand Cr7 : Nell'attesa di capire se il portoghese vestirà la maglia bianconera, ecco quanto può valere il brand Cr7: in un anno, 40 milioni dalle sponsorizzazioni. L'articolo Juventus, aspettando Ronaldo: ecco quanto vale il brand Cr7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie : quanto vale il "brand" CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:03:00 GMT)

Calciomercato - Rakitic : “da rivale di Cristiano Ronaldo se lascia Real sono contento” : “Ho difficolta’ a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il Calcio e’ sempre in continuo movimento e accadono molte cose. E’ il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore. Come ho fatto con Zidane, gli auguro ogni bene”. Cosi’ Ivan Rakitic, ...

[La polemica] Ronaldo Vale un miliardo di euro ma non giocherà in Italia. Il nostro calcio è diventato troppo povero : Nell'estate folle dei nostri soldi, quelli che il mercato sta decidendo di levarci lasciandoci in brache di tela, alla faccia dei redditi di cittadinanza e di tutte le Fornero cancellate, il calcio - ...

CIES - i giocatori più cari al mondo : Kane davanti a Neymar e Mbappé. Insigne vale più di Ronaldo : Chiude il gruppo dei cento giocatori più costosi del mondo Lorenzo Pellegrini, che il CIES valuta 54,1 milioni. Calciomercato 2018, tutti i video Guarda tutti i video

Mercato - il Cies : Insigne vale più di Ronaldo : Harry Kane è il calciatore più caro al mondo, con una valutazione "virtuale" più elevata di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e via via tutti gli altri. Questo è il risultato dello studio effettuato dal Cies, l'Osservatorio sul calcio ...

Mercato - calciatori più cari al mondo : per il Cies Insigne vale più di Ronaldo : Harry Kane è il calciatore più caro al mondo, con una valutazione "virtuale" più elevata di Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e via via tutti gli altri. Questo è il risultato dello studio effettuato dal Cies, l'Osservatorio sul calcio ...

Insigne vale più di Ronaldo : la top 100 secondo il Cies : ROMA - Il Cies è sicuro: il giocatore più costoso del pianeta è Harry Kane . L'attaccante del Tottenham, protagonista al Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, raggiunge una valutazione di oltre 200 ...

Cristiano Ronaldo batte di nuovo Messi è lui lo sportivo più popolare. Valentino fuori dai primi 100 : VAMOS ARGENTINA ???? #argentina #worldcup #Russia2018 pic.twitter.com/iD3BJNvaXR - Paulo Dybala , @PauDybala_JR, 21 maggio 2018 Dopo il pallone lo sport più rappresentato è il basket , 13, , po il ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : eccola con Cristiano Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/15 Foto Instagram ...

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : Cristiano Ronaldo tête-à-tête con la fashion blogger [FOTO E VIDEO] : Valentina Vignali incontra Cristiano Ronaldo: la fashion blogger in missione per il Partito del Piccione accanto al portoghese Dopo mille mirabolanti tentativi Valentina Vignali è riuscita ad incontrare Cristiano Ronaldo. La fashion blogger italiana in Spagna, alla ricerca del campione portoghese, ha dovuto faticare per riuscire anche solo a salutare CR7. Valentina in missione per il Partito del Piccione ha cercato di convincere Cristiano ad ...