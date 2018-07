Ronaldo | nel pantheon Juve con Sivori | Platini e Zidane

La battaglia navale di Toninelli e Cristiano Ronaldo alla Juve. Di cosa parlare a cena : Il ministro Toninelli gioca a battaglia navale, e impegna addirittura un incrociatore, e gioca ai pirati, dicendo che il personale a bordo (del rimorchiatore e non dell'incrociatore, come scritto invece dall'incauto ministro) era messo a rischio dalle persone che aveva salvato in mare. Ora, può anch

Ronaldo alla Juve - è ufficiale : già in serata a Torino con Agnelli. Affare ?da 105 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Operazione chiusa in giornata, sulla base di 105...

Incontro Agnelli-Ronaldo-Mendes : Tutto è pronto nell'esclusivo resort di Costa Navarino, nel Peloponneso, per l'Incontro a tre fra i protagonisti dell'affare di mercato dell'anno : Cristiano Ronaldo, il presidente della Juventus, ...

Come giocherà Cristiano Ronaldo nella Juventus : Negli ultimi anni il calciomercato supera sempre più spesso l'immaginazione sfrenata dei tifosi. Operazioni all'apparenza impossibili sono diventate realtà a costi a prima vista folli, sebbene ...

Agnelli vola in Grecia da Ronaldo. Il passaggio alla Juve è più vicino : Ore decisive per l'affare Ronaldo alla Juventus. Sull'asse Madrid-Kalamata, la trattativa pare avviata all'ultima curva prima del traguardo.Nella capitale spagnola è infatti in programma l'incontro probabilmente decisivo tra i vertici del Real e il procuratore di CR7, Jorge Mendes, mentre nella città del Peleponneso sarebbe sbarcato il presidente della Juventus Andrea Agnelli per incontrare di persona Ronaldo che sta trascorrendo ...

