Ronaldo | Mendes | è felice | vivrà in centro

Jorge Mendes ha 12 milioni di motivi per essere felice dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve : Quello tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è sicuramente il matrimonio più costoso della storia del calcio italiano: 100 milioni ai bianconeri (più 12 di oneri accessori) e 30 netti per quattro stagioni al giocatore. Ma a sorridere per il trasferimento di Cr7 non sono solo i tifosi della vecchia signora: grazie a questa maxi-operazione infatti il procuratore Jorge Mendes avrà diversi milioni di motivi per essere ...

Mendes : dopo Ronaldo alla Juve tocca al Milan. Fra nuovo socio e il caso André Silva : ILcaso ANDRE' Silva - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , tuttavia, il caso più spinoso che è chiamato a risolvere l'agente portoghese è il futuro dell'attaccante Andrè Silva. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la FOTO ‘bianconera’ - no ad un’offerta shock dalla Cina e la commissione per Mendes : Cristiano Ronaldo-Juventus, siamo ai dettagli. Si sta per concludere la trattativa di mercato del secolo, il portoghese sta per diventare un calciatore bianconero, annuncio previsto già entro le prossime ore, forse anche martedì. Nelle ultime ore sono arrivati tanti indizi, adesso un altro, CR7 si è fatto FOTOgrafare in vacanza in Grecia insieme al fratello, pantaloncini neri e maglietta… bianca, una FOTO ‘bianconera’. E ...

Mendes ha l'ok per il prezzo - Cristiano Ronaldo sempre più bianconero : l'ultimo nodo è l'annuncio : TORINO - Il super agente Jorge Mendes ha inserito il penultimo tassello dell'affare del secolo Juventus- Cristiano Ronaldo : quello economico. Il manager del portoghese, stando a quanto filtra da ...