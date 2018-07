Ronaldo-Juve | l’affare del secolo ora è ufficiale

Ronaldo alla Juve - il comunicato del Real Madrid : «Accettata la sua volontà» : Ecco il comunicato con cui il Real Madrid comunica che, «accettando la volontà e la richiesta espresse» da Cristiano Ronaldo, «ha dato l'ok al suo trasferimento alla Juventus. Oggi il Real Madrid ...

Calciomercato - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus Operazione da 400 milioni CR7 - è fatta. Tutti i numeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’Operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Cristiano Ronaldo alla Juve per 105 milioni : è l’affare del secolo : Al calciatore andranno 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale complessivamente circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano

Cristiano Ronaldo alla Juventus - adesso è ufficiale. Il Real Madrid : “accettiamo la volontà di CR7” : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club “in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus“. “Per il Real – conclude il comunicato – Cristiano Ronaldo sara’ sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambia l’11 bianconero con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare ufficiale che cambia completamente il volto della squadra bianconera Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che ha acceso il calciomercato estivo. In tutta Europa non si è fatto che parlare dell’arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, che adesso è finalmente ufficiale. Un acquisto che rivoluziona l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri ...