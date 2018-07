Ronaldo alla Juve | è ufficiale Operazione da 105 milioni più 120 per lui

agi

: Cristiano Ronaldo alla Juventus, è fatta! CR7 sarà bianconero ?????? Cristiano Ronaldo from Real Madrid to Juventu… - FabrizioRomano : Cristiano Ronaldo alla Juventus, è fatta! CR7 sarà bianconero ?????? Cristiano Ronaldo from Real Madrid to Juventu… - FabrizioRomano : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS, È FATTA: IN ARRIVO LE FIRME PER L’OPERAZIONE DA 100 MILIONI DI EURO ????? @SkySport - DiMarzio : Siamo alle firme?? per il trasferimento di #CR7 alla #Juventus, ora le visite mediche. I dettagli dell’affare???? -

(Di martedì 10 luglio 2018) Cristianoè un giocatore dellantus. La trattativa è chiusa e secondo la Gazzetta lantus ha consegnato al Real Madrid una offerta di 105. Aandranno 30a stagione per 4 anni. Lantus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire seraggiungerà i compagni in Italia o negli States; per il momento resta in vacanza a Navarino, dove Andrea Agnelli, presidente dellantus, lo ha raggiunto. Jorge Mendes, agente di, l’uomo che da giorni gestisce la trattativa con Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è anche lui in Grecia. Sul suo sito il Real Madrid ha fatto sapere che è stato lo stesso giocatore a esprimere la volontà di trasferirsi a Torino. "Real Madrid C. F. comunica che, in basevolontà e...