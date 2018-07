Ronaldo alla Juve | è ufficiale | già in serata a Torino con Agnelli Al Real 105 milioni

Ronaldo alla Juve : Dopo rumors che si rincorrevano da giorni, ora è ufficiale: a dare la notizia il Real Madrid - Sembrava impossibile, è diventato realtà. Cristiano Ronaldo lascia il Real per legarsi alla Juventus. 112 ...

Capello fa i complimenti alla Juventus : “Cristiano Ronaldo colpo Mondiale” : Anche Fabio Capello si è voluto complimentare con la Juventus per aver piazzato il colpaccio Cristiano Ronaldo, un acquisto che ha fatto impazzire i tifosi “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è molto importante per il calcio italiano, un colpo geniale per la Juventus e per tutta Italia. E’ un investimento che sicuramente avrà dei ritorni per il club anche a livello economico. Ronaldo è una macchina che fa soldi e un business ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale - ha firmato/ Ultime notizie - al Real Madrid 117 milioni : i dettagli : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus - Capello : “complimenti - non ci credevo” : “Sicuramente farà la differenza ma oltre a questo è molto importante per tutto il calcio italiano. L’acquisto è geniale per la Juventus e per tutta la Serie A. L’investimento avrà dei ritorni economici per la Juve, Ronaldo è una macchina da soldi per se stesso e per la società. Comunque non pensavo che l’affare si sarebbe fatto, da Madrid mi arrivavano voci contrarie”. Fabio Capello, ex tecnico del Real ...

Miccichè : “Ronaldo alla Juve operazione storica” : Il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha espresso le proprie congratulazioni al Presidente della Juventus Andrea Agnelli per ”essere riuscito ad attrarre in Italia Cristiano Ronaldo, un’operazione storica non solo per la Juventus e per la città di Torino ma anche per tutto lo sport italiano. A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per ...

Ronaldo alla Juventus : è ufficiale! Al Real Madrid 100 milioni di euro : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa per il più forte giocatore del mondo si è perfezionata nel pomeriggio di oggi, martedì 10 luglio 2018. Una data che resterà nella storia ...

Ronaldo alla Juve - il club bianconero : #welcometoju - Cristiano! : TORINO, 10 LUG - #welcometoju, Cristiano!. L'hastag di benvenuto coniato dalla Juventus per l'arrivo di Ronaldo, è stato scelto dal club bianconero sul sito ufficiale del club per annunciare l'...

Ronaldo alla Juve - la quota sul triplete crolla a 15 - 00 : L’ufficialità è arrivata con un tweet postato alle 17.35 sul profilo del Real Madrid. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Una notizia che ha mandato in tilt i tifosi bianconeri e che proietta ulteriormente la Juventus verso altri trionfi in Italia, e all’estero, a caccia di quella Champions che manca ormai da vent’anni. L’effetto Ronaldo si è fatto sentire in lavagna ancor ...

Ronaldo alla Juventus - Dybala : “benvenuto Cristiano” : Tra i neo compagni di squadra alla Juventus uno dei primi a commentare su social l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve e’ stato Dybala: “Bienvenido @Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo”, e’ il messaggio in spagnolo, italiano e portoghese dell’attaccante argentino che pubblica su Instagram la foto di una stretta di mano con CR7.L'articolo Ronaldo alla Juventus, Dybala: “benvenuto Cristiano” ...