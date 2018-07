Ronaldo alla Juve | è ufficiale | già in serata a Torino con Agnelli Al Real 100 milioni

Cristiano Ronaldo alla Juve : il Ministero dei trasporti esulta su twitter - poi si scusa : L'annuncio della Juventus per l'arrivo del giocatore è stato rilanciato dall'account ufficiale del Mistero dei trasporti con tanto di commento di esultanza. Dopo le critiche il tweet è scomparso e al suo posto è stato postato un messaggio di scusa e spiegazioni: "Banale scambio di account"Continua a leggere

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia dei sindacati Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia degli operai Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...

Sacchi : “Ronaldo? Complimenti alla Juve - operazione farà bene a pallone italiano” : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Non eravamo più abituati ad avere i migliori giocatori in Italia e Ronaldo è forse il migliore, sicuramente è tra i primi due giocatori più forti al mondo. Complimenti alla Juventus, quest’operazione farà bene alla Juve ma anche al calcio italiano”. Sono le parole dell’ex tecnico del Milan e della nazionale, Arrigo Sacchi in collegamento da Mosca su Canale 5. “Che messaggio dà ...

Cristiano Ronaldo passa alla Juve - è ufficiale : un affare da 112 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto l'accordo col Real Madrid per l'...

MARCELO ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - dopo Cristiano Ronaldo Agnelli prepara un altro grande colpo? : MARCELO ALLA JUVENTUS dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Calciomercato - Ronaldo alla Juve. Felicità Jorge Mendes : 'Che soddisfazione' : Cristiano Ronaldo alla Juventus è realtà. Il colpo del secolo è stato ufficialmente concluso dai bianconeri: il cinque volte Pallone d'Oro giocherà per i prossimi 4 anni a Torino. Un successo ...

Ronaldo alla Juve - è ufficiale : già in serata a Torino con Agnelli. Al Real 100 milioni di euro. Il messaggio di CR7 : Torino ? E' ufficiale: Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'annuncio è arrivato alle 17.32 di oggi, martedì 10 luglio 2018. Il giocatore è atteso a Torino per...

CRISTIANO Ronaldo alla JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Jorge Mendes : "CR7 è felice" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:40:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus - ecco le rivelazioni dell’amico-procuratore Mendes : “Cristiano è felice e vivrà in centro a Torino” : 1/7 ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la maglia ufficiale dei tifosi [FOTO] : 1/8 LaPresse LaPresse/Nicolò Ca ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : le reazioni della stampa straniera [GALLERY] : Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: nella gallery le reazioni della stampa straniera La Serie A italiana va verso un campionato strepitoso, dopo giorni di rumors, finalmente è arrivata, oggi, l’ufficialità: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus e si prospettano tanti altri arrivi importanti in Italia, in molti club avversari della squadra bianconera. I tifosi juventini sono pazzi di gioia per ...

Ronaldo alla Juventus - Tebas : “Liga al di sopra di tutto” : “Abbiamo lavorato in questi anni affinché il nostro campionato fosse al di sopra dei giocatori e dei club, nello stile della Premier League”. Così il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha commentato il trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo, che nelle ultime nove stagioni è stata la stella del Real Madrid, in costante dualismo con quella del Barcellona, Lionel Messi. “In una scala fino a 10, cinque ...

Ronaldo alla Juve. La reazione da brivido del dg Beppe Marotta / Video : Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. A dare oggi il tanto atteso annuncio è stata la stessa società del Real Madrid che, attraverso un comunicato ha salutato il campione ...